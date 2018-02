El vértigo del Barça noquea al Baskonia

Navarro la coge bajo su aro, se la da a Pau Ribas ipso facto y este le envía un mísil a Oriola, que machaca el aro por enésima ocasión. El espectador que pestañeara, se la perdió. Porque eso es lo que tarda el renacido Barcelona en asestar sus golpes predilectos. El Baskonia, bravísimo, resistió y mantuvo opciones hasta los últimos segundos. Pero este Barcelona también mete los tiros libres. No perdonó (94-90). Hizo valer su excelente ejercicio colectivo y la superlativa actuación de tres jugadores en concreto: Heurtel (20 puntos y 9 asistencias), Tomic (18 puntos y 9 rebotes) y Oriola (14 puntos y 7 rebotes).

BARCELONA, 94; BASKONIA, 90 Barcelona Lassa: Heurtel (20), Hanga (5), Sanders (8), Moerman (5), Tomic (18) –equipo inicial-; Pau Ribas (9), Navarro (9), Oriola (14) y Claver (6). Baskonia: Granger (4), Beaubois (22), Timma (17), Malmanis (0), Poirier (6) –equipo inicial-; Vildoza (0), Voigtmann (4), Marcelinho (0), Janning (7), Garino (0) y Shengelia (30). Parciales: 28-22, 24-25, 22-20 y 20-23. Árbitros: Conde, Jiménez y Calatrava. Eliminado por faltas Oriola (m. 39). Gran Canaria Arena. Unos 8.000 espectadores. El Barcelona jugará la semifinal contra el Gran Canaria.

El bagaje de los barcelonistas fue amplio y convicente. Les valió para superar un partido de cuartos de final que se había convertido para ellos en un desafío monumental por la nefasta temporada que arrastraban y que le costó el puesto a Sito Alonso. Svetislav Pesic pasó su primera prueba de fuego con la misma magia que utiliza en sus peculiares respuetas en las salas de prensa. Su equipo pareció otro y sí, fue a por el rebote —15 más que el Baskonia—, y sí defendió, pese a lo abultado del marcador, pero lo que mejor hizo fue correr que se las peló en las transiciones y explotar al máximo la conexión entre sus bases, Heurtel y Pau Ribas (9 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias) y sus pívots, Tomic y Oriola.

El Baskonia se las vio y se las deseo, pero mantuvo perfectamente el intercambio de golpes, a pesar de que tuvo que recuperar diferencias de 10 puntos en el segundo cuarto (50-40) y estuvo a punto de repetir la remontada en el tercero (70-59) y en el último (77-67). La formidable actuación de Shengelia y Beaubois dotaron al equipo de Pedro Martínez de pólvora más que suficiente. Pero la lectura defensiva de los baskonistas no fue suficientemente acertada y por ahí se les fue el partido.

El Barça de Pesic, por el momento, falla pero no desfallece, comete errores pero no se deja caer por la pendiente, se amarra al partido y no se disuelve en sus fases más depresivas. El técnico serbio sienta y adoctrina a Heurtel y el base francés responde con una segunda entrada en la cancha deslumbrante. Sanders comete una falta absurda y Pesic no tiene que esforzarse mucho porque Navarro y Oriola le hacen lamentarse por su error. Pesic quería defensa y durante la primera parte el Barcelona recibió 47 puntos. Pero le devolvió el lote corregido y aumentado al Baskonia, con 52.

La cuestión es que los dos equipos actuaron con tanta osadía que rozaron la temeridad y en alguna ocasión traspasaron esa fina frontera. Salieron ganando los jugones. Beaubois (22 puntos) le hizo un lío a Hanga, Timma (17 puntos) otro a Sanders. Oriola, intimidado de entrada con un tapón de Voigtmann, reafirmó en su estilo corajudo. Los dos equipos sufrieron problemas importantes nada más empezar. Granger sumó dos faltas en apenas tres minutos y se quedó casi fuera de partido, en beneficio de Vildoza. Casi al mismo tiempo Moerman tuvo que dejar la cancha con un pie maltrecho. Volvió. Pero no se encontró a gusto con ese ritmo frenético de su equipo.

La defensa del Barcelona concedió muchos tiros libres, pero al final fue el Baskonia el que pagó las faltas. Shengelia, enorme, con 30 puntos, puso el empate a 88 en el marcador a falta de 1m20s. Pero dos tiros libres de Heurtel, una pérdida de Voigtmann que el base francés aprovechó a la contra, más un tiro fallado por Beaubois, dibujaron la secuencia final. El Barcelona se ganó el billete para disputar hoy la semifinal contra el Gran Canaria y Pesic refrendó su talante prestidigitador.