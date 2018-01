Dos meses después, Pedrosa marca el ritmo en Malasia

Llevaban dos meses sin subirse a una MotoGP, que lo de bajarse de la moto es más difícil, porque cuando no están haciendo motocross, están en una pista de flat track. No hay más que seguirle la pista al más veterano, Valentino Rossi (38 años), que pasa menos tiempo en casa que en su Ranch, un circuito de tierra donde se reúne con sus colegas a dar vueltas y más vueltas, ya sea en las vacaciones de verano, en las de Navidad o entre carreras. Llevaban dos meses sin ponerse a 300 km/h, que trabajar no han parado de trabajar: en el gimnasio, en la bici, en la montaña, con esquís o con mountain bike. Nada como echarle un vistazo a ese musculado Jorge Lorenzo, que asegura que necesita mucha fuerza para hacerse con la Ducati. Llevaban dos meses sin ponerse el mono de piel más que para las fotos, algunas con más historia que otras, como las que le hicieron a un recién renovado Maverick Viñales. Dos meses sin correr. Y cuando llegó la hora, tuvieron que esperar en el box a que parara de llover primero. Y luego, a que se secara la pista, que costó. Son los riesgos de empezar la pretemporada en el circuito de Sepang (Malasia), especialmente después de que la pista fuera reasfaltada el año pasado, pues hoy tarda bastante más que antes en secarse.

Eso sí, cuando, por fin, salieron a la pista, con cuentagotas, claro (siempre los hay con menos ganas de rodar sobre mojado), se vio a un Dani Pedrosa con muchas ganas, de los primeros en marcar vuelta rápida, el hombre que marcaría el ritmo, también; a las Yamaha buscando mejorar las sensaciones en agua, no vaya a pasar este curso como el anterior, que la lluvia era señal de malos cronos; y a las Ducati con menos cambios de los que presentará en la primera carrera, en Qatar (18 de marzo), aunque igualmente competitivas.

En el box de Honda, donde por primera vez se vio a Alberto Puig en su nuevo cargo de jefe de equipo, el trabajo se centró –al igual que hizo Suzuki– en el motor, de cuyo desarrollo pueden ocuparse las fábricas hasta que empiece la competición. Y el campeón del mundo, Marc Márquez, se lo tomó con paciencia, pues trabajó con tres motores distintos: el del curso anterior y dos especificaciones del que llevará en 2018. Su compañero Pedrosa marcó el camino. Y ambos se mostraron encantados con la evolución del nuevo propulsor. “Quizá tiene un poco más de velocidad punta y potencia, y todavía habría que trabajar en la entrega de potencia para que sea más dulce. Necesitamos mejorar la puesta a punto, pero las primeras sensaciones son positivas”, dijo el de Sabadell.

Del garaje de Yamaha salió una moto con un chasis muy similar al del 2016 ­–el año pasado equivocaron el camino y lo pagaron: el desgaste de los neumáticos les impedía acabar las carreras a buen nivel– y que vuelve a enfatizar en el poder aerodinámico del carenado: están prohibidas las alas de años anteriores, pero cualquier evolución que tenga el mismo efecto sin salirse de las reglas es bienvenida. Y en Ducati, donde los grandes cambios están por llegar, el objetivo sigue siendo el de las últimas temporadas, más ahora que tienen a Lorenzo en nómina: lograr que la moto gire mejor y permita un pilotaje menos agresivo y agotador. Al parecer, van por buen camino.

Los resultados, ya se sabe, son poco más que anecdóticos, especialmente en el primer día de tests. Aunque es destacable ver a Dani Pedrosa en la primera posición de la tabla, con un tiempo de 1m,59’4s, apenas dos décimas de segundo más lento que la pole position que logró en 2017. También lo es que tras su Honda desfilen una retahíla de ducatis, la moto revelación del curso pasado. Dovizioso y Lorenzo se quedaron a tres décimas del de Honda. Y a estos les seguían Petrucci y Miller, otras dos Desmosedici. Tras ellos, Rossi, con muy buenas sensaciones toda la jornada, y Márquez, ambos a unas ocho décimas de Pedrosa. Algo más lejos se quedó Viñales, a 1m,2s, pero él no puso goma nueva en los últimos giros, se hinchó a probar piezas y a dar vueltas (más que ningún otro, 72). No quiere precipitarse, como cree que hizo el año anterior: debe escoger bien qué tipo de chasis quiere para este curso.