Wozniacki se agranda, Halep se encoge

De un plumazo, después de un periodo lúgubre que le condujo a pensar en la retirada para rehacer su vida, Caroline Wozniacki volvió a triunfar y a exhibir esas dos hileras de dientes que embaucaron al tenis hace ya una década. Entonces prometía, después ascendió el número uno y luego, no se sabe muy bien por qué, se desinfló. El golfista Rory McIlroy la dejó a las puertas del altar y la tenista desapareció del mapa, pero ahora ha vuelto con fuerza a los 27 años y una gran sonrisa, porque le sobran los motivos.



Su prometido David Lee, exjugador de la NBA, la vio ayer batir a Halep y elevar así el primer grande de su carrera. Y el de Australia no es solo el primer gran trofeo para Wozniacki, sino para todo un país. Hasta ayer, ningún representante de Dinamarca había alcanzado un éxito de este calibre; ella misma perdió un par de finales en Nueva York (2009 y 2014), y más de medio siglo atrás lo hizo Kurt Nielsen, superado dos veces (1953 y 1955) en Wimbledon.



“En algunos momentos, especialmente cuando sufrí lesiones, empecé a dudar sobre si algún día conseguiría esto, pero con trabajo todo se consigue”, contó la nórdica, quien de camino a la final bien podía haber caído porque salvó dos bolas de partido contra Jana Fett en la segunda ronda.



“Creo que el hecho de haberme visto fuera ese día me ha ayudado”, comentó la danesa, que además se convirtió en la sexta jugadora que encabeza el ranking de la WTA a lo largo del último año. “Estoy tan orgullosa, amiga, tan orgullosa, que ahora no puedo literalmente dormir”, le felicitó su amiga Serena Williams, la campeona el año pasado en Melbourne.