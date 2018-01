Muguruza vence con lo justo

Venció, que al fin y al cabo es lo que cuenta en los arranques, pero la impresión que dejó Garbiñe Muguruza en su puesta de largo en Melbourne fue demasiado tibia. La número tres ganó (6-4 y 6-3, en 1h 24m), pero firmó un triunfo de mínimos, con lo justo, porque ni jugó bien ni consiguió despegarse prácticamente de una adversaria, la francesa Jessika Ponchet, que además de estar a años luz en el ranking (256) no había tenido hasta ahora la experiencia de competir en un Grand Slam.

Exigió la gala más de lo previsto, bastante más, y el poso que dejó el partido es el de que o cambia radicalmente la dinámica o Muguruza sufrirá en este torneo. No se la vio cómoda en ningún momento. Titubeó en la elección de los golpes, erró en algunas voleas muy fáciles y perdió demasiada pista, cuando desde el otro lado de la red la propuesta no era nada del otro mundo. Es más, además de por su loable resistencia Ponchet (21 años) llamó la atención por su heterodoxia y su extravagante forma de golpear la bola, ya sea con la derecha o el revés, en todo momento como si llevase un cazo en la mano y cada tiro fuera una lotería improvisada.

Le incomodó toda la tarde a Muguruza, que ha comenzado trabada la temporada; abandonó en Brisbane y después se ausentó de Sídney. Le faltó lucidez y se obcecó en soluciones que no le llevaban a ninguna parte, de ahí que, de forma pícara y sin que lo advirtiera la juez de silla, su técnico le plantease una salida al enredo en el que se estaba metiendo. “Así, así. De un lado a otro, pelotea Garbiñe, pelotea”, susurraba Sam Sumyk desde el box, desde el que asistía también el médico Ángel Ruiz Cotorro, muy pendiente de la tenista porque las molestias en el aductor derecho no terminan de desaparecer.

"Me he sentido mejor que en el último partido, pero no al cien por cien. He salido con protecciones para que no vaya a peor, pero es difícil recuperarte cuando tienes que jugar", detalló la española, que el curso pasado sufrió el mismo problema en Australia. "Es una molestia parecida... Es curioso que vuelva a tener esa sensación en esta misma gira, porque luego, durante el resto del año, no tuve nada parecido".

Esta vez, en ese sentido no hubo contratiempos, pero no transmitió Muguruza la sensación de jerarquía. Se la vio más cansada de la cuenta y permitió que una primeriza se le subiera a la chepa y llevase la iniciativa en varias franjas del partido. Una concesión que puede valer con la novel francesa, pero que seguramente no sirva en cotas más altas de un torneo en el que podría recuperar el número uno, en manos ahora de Simona Halep y al que aspiran también Caroline Wozniacki, Elina Svitolina, Karolina Pliskova y Jelena Ostapenko; eso sí, el listón está elevado: el requisito mínimo es que alcance la final. De momento, el jueves se enfrentará a la china Su-Wei Hsieh (0-6, 6-0 y 8-6 a Lin Zhu).

Tal vez, la advertencia llegó en el momento más idóneo, a las primeras de cambio. Mejor ahora que a mitad del recorrido, de modo más drástico. Tendrá que ganar frescura y cambiar el paso. No empezó con brillo la andadura, pero no es la primera vez que lo hace así y luego se agranda. Ahí están París y Londres...