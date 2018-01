El ‘lifting’ de Djokovic

Aunque se movía una brisilla breve, en Melbourne comenzó a apretar el calor y cualquier elemento era suficiente para protegerse de la inclemencia del sol australiano. En la grada, muchos optaron por las tradicionales viseras y otros por las toallas humedecidas, mientras que Andre Agassi, el inconfundible Agassi (más kilos encima, pero los mismos andares, el mismo porte, la misma expresión…), se decantó por un gorro de pescador para observar detalladamente el estreno de su chico, Novak Djokovic, que regresaba después de medio año y cumplió ante Donald Young: 6-1, 6-2 y 6-4, en 1h 51m.

A las tres y cuarto de la tarde, hora local, el serbio (30 años) accedió a la Margaret Court Arena de forma sigilosa, con una sonrisa en la boca y elevando la raqueta para saludar de nuevo al aficionado. Nada de show, cero extravagancias, ya no. Como hexacampeón en Australia, quizá en otra época a Djokovic le hubiera molestado que la organización no hubiese programado su debut en la central, pero Djokovic ya no es el Djokovic de los viejos tiempos, aunque que su verdadera esencia aflore de vez en cuando, más tarde o más temprano.

Nole, porque así lo quiere y lo ha decidido, es un Nole en versión light, tal vez descafeinada, así que sus comparecencias en la pista han perdido el punto de fogosidad que las caracterizaba. Ya no es ese jugador tan desgarrador y visceral; es más lineal, más contenido y menos irascible, pero a la que se pone a jugar continúa siendo una delicia verle porque reúne un compendio de virtudes técnicas y plásticas sencillamente maravilloso.

El curso pasado, su codo derecho le dijo basta en julio y el tenista que poco antes parecía indestructible, un ganador sin piedad, finalmente reventó: medio año en el dique seco y mucha reflexión. También, mucho cambio: un segundo retoño, Tara; nueva equipación –Lacoste sustituyó a Uniqlo en la vestimenta y Asics a Adidas en el calzado–; y una profunda renovación de su equipo: el impacto de Agassi, a dosis y según necesidades –desde la última edición de Roland Garros– y este año la incorporación de Radek Stepanek, recién retirado.

La advertencia: “Todavía sé de lo que soy capaz”

Djokovic es un nuevo Djokovic y parece haber escogido un camino diferente desde hace un tiempo. Sin embargo, él dice que no se le ha olvidado hacer lo suyo, jugar, y que de ninguna forma ha levantado la bandera blanca. “Todavía sé de lo que soy capaz”, enfatizó nada más poner los pies sobre Melbourne; “creo en mis habilidades para ganar q los mejores del mundo. Sé que si llego al nivel deseado tanto a nivel mental como físico, realmente puedo tener la buena oportunidad de llegar lejos aquí”, amplió.

“No sé cómo se va a comportar mi cuerpo este año o cualquier otro... En este momento en lo único en lo que puedo pensar es el presente, en ordenar toda mi energía para este momento. Hasta ahora, todo va en la dirección correcta”, apuntaló el de Belgrado, que pare reintegrarse en el tour ha tenido que poner especial énfasis en su trabajo con el servicio, dado que el problema del codo condicionaba su palanca de saque. Ante Young se le vio bien en este sentido, sin detalles o signos llamativos y con una respuesta física positiva.

Abrió con un triunfo plácido para ir cogiendo carrerilla y en la próxima ronda se medirá a Gael Monfils quien venció (6-3, 7-6 y 6-4) al español Jaume Munar, debutante en un Grand Slam. Después de un periodo considerable en la reserva, el serbio desea volver a lo alto, pero lo intentará por una vía distinta. El tirano queda lejos y prima la bonhomía. Ahora queda por ver si la variante le concede los resultados deseados.