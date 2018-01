Coutinho, una ‘rebaja’ de 160 millones

En medio de los agradecimientos y congratulaciones a alguien se le ocurrió preguntar si Albert Soler había presentado ya su dimisión. Sonaba a guasa. Pero el periodista, como otros muchos, demostró tener memoria. Y recordó que en verano el club pronunció un discurso que hoy ya no le sirve. El día del cierre del mercado estival, después de haber pagado 145 millones de euros por Dembélé (más 12 en otros fichajes) y tras asumir que Coutinho no llegaría a Barcelona para el inicio de la competición, Soler, entonces director del fútbol profesional, habló de lo que hoy sí podría entenderse como una locura: gastarse mucho más de los 222 millones que se ingresaron por la venta de Neymar al PSG.

“Nos podríamos haber presentado aquí con los fichajes de dos jugadores por un valor de 270 millones”, dijo entonces, hace poco más de cuatro meses. Y siguió: “Hubiese sido una irresponsabilidad. Teníamos el compromiso, porque así nos los advirtieron el presidente y la junta, de no poner en riesgo el patrimonio del club”. Aquel día, Soler afirmó que el Liverpool les había pedido 200 millones por el brasileño que, este mismo lunes, ahora sí, firmó su contrato con el Barcelona.

“¿Se ha puesto en riesgo ahora el patrimonio del club?”, se escuchó en el Auditori 1899. Philippe Coutinho, el futbolista más caro de la Liga española (160 millones al Liverpool, pese a que la cifra no la ha confirmado el club) estaba sentado a la mesa, el día de su presentación como nuevo jugador azulgrana, junto al vicepresidente Jordi Mestre, que debía responder a la pregunta.

“No me consta que Soler haya presentado la dimisión, pero la rebaja ha sido lo suficientemente importante como para poder optar a estos fichajes. Si la ejecutiva y los técnicos piden que venga un jugador y el máximo ejecutivo del club que es Òscar Grau dice que podemos soportar ese gasto es que así es”, afirmó Mestre.

El más caro de la Liga y el tercero del mundo En España. 1. Coutinho, 160 (Del Liverpool al Barcelona). 2. Dembélé, 145 (Del Borussia Dortmund al Barcelona). 3. Bale, 101 (Del Tottenham al Real Madrid). 4. Cristiano Ronaldo, 96 (Del Manchester United al Real Madrid). 5. Neymar, 87 (Del Santos al Barcelona). En el mundo. 1. Neymar, 222 (Del Barcelona al Paris Saint Germain). 2. Mbappé, 180 (Del Mónaco al PSG). 3. Coutinho, 160 (Del Liverpool al Barcelona). 4. Dembélé, 145 (Del Borussia Dortmund al Barcelona). 5. Pogba, 120 (De la Juventus al Manchester United). 6. Bale, 101 (Del Tottenham al Real Madrid). 7. Cristiano Ronaldo, 96 (Del Manchester United al Real Madrid). 8. Higuaín, 90 (Del Nápoles a la Juventus). 9. Neymar, 87 (Del Santos al Barcelona). 10. Lukaku, 85 (Del Everton al Manchester United).

A principios de septiembre se argumentó que el hecho de que Neymar hubiera ejecutado su cláusula de rescisión provocó “que todo el mundo supiera” que el Barça tenía dinero. “Hemos intentado gestionar ese dinero de acuerdo con las necesidades deportivas; sin embargo, hay líneas que no se pueden cruzar”, apuntaba también Soler en verano.

Ahora, Mestre se acoge a un cambio de cifras en las negociaciones con el Liverpool para hacer ver que volver a reventar el mercado por segunda vez la misma temporada —Dembélé ya fue por poco tiempo en el fichaje más caro del Barcelona y de LaLiga— no es para tanto. “El interés del club siempre ha sido traer a Coutinho. La diferencia respecto al verano es que ha habido una rebaja sustancial en las condiciones económicas. Por deseo expreso del Liverpool no podemos especificar las cifras, pero la ha habido”, señaló. Una rebaja que eleva el gasto del club en fichajes este curso a 347 millones. Y todavía no se ha cerrado el mercado. De hecho, se espera la llegada de Yerri Mina por unos 11 millones.

Así, tras largas negociaciones con los reds —“Las cosas cambiaban a cada momento, solo cuando llegué a Barcelona supe que mi fichaje ya era una realidad”, dijo el jugador—, Coutinho fue presentado ayer en el Camp Nou ante 7.436 seguidores como jugador azulgrana para lo que resta de temporada y cinco más. Para él, que renunció al cobro de 15 millones para que el Liverpool facilitara su salida, su coste es mera anécdota: “Es un honor para mí. El tema del dinero entiendo que es entre los clubes, yo tengo mi objetivo: ser feliz aquí, ganar títulos y disfrutar”.

El brasileño, de 25 años, que estuvo acompañado de toda su familia, incluida su hija pequeña, Maria, durante toda la jornada, explicó que él siempre dejó claras sus ganas de ser jugador del Barça. “Ellos intentaron de todo para que me quedara, pero al final entendieron que era lo que quería para mí y para mi familia”.

ampliar foto Bartomeu y Coutinho, en el Camp Nou. ALBERT GEA REUTERS

Coutinho también agradeció al presidente, Josep Maria Bartomeu, y al club, el esfuerzo y la paciencia. No habló de confianza, pero esta también suma. No en vano el mediocentro llega lesionado y no podrá jugar en, al menos, tres semanas. Los servicios médicos, tras la correspondiente revisión previa a la firma del contrato, que se celebró a las 12.30, corroboraron que efectivamente tenía una “lesión evolutiva en el recto anterior del muslo derecho”. Estos días en que no jugó con el Liverpool por una supuesta dolencia no fingía. Estará unos 20 días de baja, según informó el Barça.

El de Río de Janeiro, que este domingo vio el partido del Barcelona en su habitación de hotel, aseguró, además, no haber tenido nunca ninguna duda, a pesar de que llegar en el mercado de invierno le impedirá jugar la Champions de azulgrana. Y quiso certificar que si hablaba de sueños no lo hacía en vano: “He soñado con marcar un gol aquí, con el momento en que marque el primer gol, con marcar un gol importante... He soñado muchas veces llevar esta camiseta”.

Por la mañana, estuvo en la ciudad deportiva, donde le enseñaron las instalaciones y conoció a sus compañeros, algunos de los cuales ya son buenos amigos, como Paulinho o, especialmente, Luis Suárez, que, dijo, le había estado escribiendo todo este tiempo para terminar de convencerle.