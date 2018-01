Dembélé: “Me he sentido bien, pero tengo que tener paciencia”

Asegura Ousmane Dembélé (Vernon, Francia; 20 años) que en los más de tres meses que ha estado de baja ha podido “comprender bien el juego del Barcelona”. Apenas había jugado en tres partidos antes de romperse, recibió el alta a principios de semana, tuvo unos minutos en Vigo y recuperó la titularidad ayer. Estuvo en el campo 67 minutos, firmó algún chut, fue incisivo por la banda derecha y trabajó bien sin balón. “Me he sentido bien. He tenido una segunda oportunidad, pero aún me queda, tengo que tener paciencia”, afirmó al terminar el partido.

“Tiene un golpeo con las dos piernas tremendo, tanto que no sabemos si es zurdo o diestro. Y no hemos hecho ninguna prueba, pero creo que es más rápido que yo. Se está adaptando a la perfección. Hay que tener paciencia con él, que es muy joven”, le alabó Jordi Alba. “Estamos contentos con él. Hoy ha jugado más en la posición que esperábamos, donde lo hizo a principio de temporada. Es un jugador con velocidad, que arranca muy bien y tiene facilidad para irse”, valoró Valverde.

El entrenador valoró muy positivamente el juego de los suyos, así como el resultado, ya que este es el segundo partido que pierde el equipo valenciano fuera de casa desde septiembre: “El Levante ha cumplido con nuestros pronósticos. Es un equipo bien organizado y difícil de batir. Nos ha costado, y el ritmo se resentía a veces por eso. Aun así, hemos conseguido marcar en el primer tiempo. En el segundo, el ritmo ha bajado un poco y no hemos resulto hasta última hora. Puede haber parecido más fácil desde fuera de lo que hemos percibido en el campo.

Si bien, añadió: “es verdad que hemos salido muy mentalizados porque es el primer partido de Liga después del parón. Queríamos seguir con la senda de victorias, sobre todo después de ganar en el Bernabéu, y sabiendo que el rival, a pesar de que siempre se nos pone el cartel de favoritos, tiene una entidad. El Levante hacía tiempo que no perdía y hemos salido mentalizados”.