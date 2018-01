Valverde: “Los contratos, como el de Leo y el mío, son privados. A mí no me gusta que se especule con el mío”

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, siempre habla claro. Lo hizo, también este sábado en la conferencia de prensa previa al partido de Liga contra el Levante de este domingo (16.15 beIN LaLiga). Habló de fútbol, de los jugadores que están y de los que no están, y hasta de las polémicas más recientes aparecidas en la prensa. Fue preguntado por la cláusula que Leo Messi solicitó introducir en su contrato para asegurarse de jugar en alguna de las cuatro ligas europeas más competitivas en casa de materializarse la independencia de Cataluña. Y respondió lo siguiente: “En los contratos, contratos como el de Leo o el mío, hay una palabra muy importante que pone que ese es un acuerdo privado. Los contratos son de cada uno. A mí no me gusta que se especule con el mío y no creo que a nadie le guste”.

El técnico rechazó que el equipo viva en medio de la euforia que parece acompañar al barcelonismo por el liderato de LaLiga y lo bien que avanza en todas las competiciones. “Lo que algunos llaman euforia nosotros llamamos estar contentos para tener confianza. Vamos primeros y tenemos margen con quienes nos persiguen, pero para mantener esa ventaja tenemos que estar fuertes y concentrados”, afirmó. Es una de las razones por las que se toma muy en serio la visita del Levante, un equipo que, como él bien recordó, tiene mejores resultados fuera de casa (solo ha perdido en el campo del Betis) que en su propio estadio. “Se juntan mucho y eso hace que no generes tantas posibilidades de peligro. Además, tienen una buena contra, aunque es verdad que ahora mismo andan cortos de delanteros [apenas pueden contar con Boateng], tienen muy buen ataque por banda. Tendremos que tener cuidado”, apuntó el entrenador.

Para este partido de Liga, la lista de convocados ha recuperado a Messi, Suárez e Iniesta, que descansaron en el partido de Copa de este miércoles. En cambio, han quedado fuera de la lista Busquets, por sanción; Alcácer y Umtiti, que son baja por lesión, y dos jugadores como Deulofeu y Rafinha (que vuelve de una lesión larga), mientras que Arnaiz, autor del gol ante el Celta, seguirá con el primer equipo.

La baja que más llama la atención es la de Deulofeu, que se cae por segunda vez consecutiva de la lista. “Deulo ha tenido opciones en algún momento de la temporada, ahora lo están teniendo otros. Está con nosotros, contamos con él y hemos contado con él. Ahora está fuera, y tiene que luchar para cambiar su situación”, indicó el técnico, que añadió: “Deulofeu tiene un estilo de juego determinado. Nos ha venido bien en algunos momentos, pero ahora el entrenador, que soy yo, está optando por otros perfiles. Es una cuestión de elección. No tiene tanto que ver con él”.

Mientras se espera la llegada de Coutinho, el Barça se contenta con haber recuperado a Dembélé tras los casi cuatro meses que ha estado de baja. “Le veo bien, mejor que antes; cuando llegó estaba despistado. Luego se fue adaptando a los entrenamientos. Y ahora está en un momento parecido, después de una lesión importante. Pero le veo bien, espero que luego lo traduzca en la competición, que competir no es lo mismo que entrenar”.