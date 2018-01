Valverde: “La marcha de Neymar afectó al entorno y nos caló un poco”

Asegura Ernesto Valverde (Viandar de la Vera, Cáceres; 53 años) que su vida es poco emocionante, “menos de lo que la gente se piensa”. Lo explica en una entrevista concedida a BarçaTV y emitida este lunes en la que repasa la primera parte de esta temporada en la que empezó a dirigir al FC Barcelona. Al Txingurri le gusta hacer alguna escapada turística para conocer Cataluña y nombra una visita reciente a Girona; también le va la bicicleta, “pero menos que a Luis Enrique”, afirma. Y se reconoce un poco enfermo del fútbol, como todos sus compañeros de profesión y por la cantidad de partidos que acaba viendo al cabo de una semana. “Pero intento mirarlo con perspectiva, sino acabas volviéndote loco”.

El técnico azulgrana asegura, al comienzo de la charla, que no ha podido desconectar del todo en estas vacaciones de Navidad: “El partido del Madrid ha sido tan reciente, todo el mundo ha estado tan pendiente, que la gente te lo recuerda. Pero es bueno que te lo recuerden así, fue un partido buenísimo por nuestra parte”, admite.

El inicio de la temporada no fue fácil para el entrenador extremeño afincado en Vitoria, tampoco para el equipo, especialmente por la marcha de Neymar y por todo lo que supuso su traspaso. Así lo reconoce Valverde. “No vamos a negar que fue un momento difícil, más que nada porque hicimos una pretemporada típica, normal, en EEUU el equipo rindió a un gran nivel... Pero fue complicado, más que nada por la sensación que hubo, notaba que afectaba al entorno, a la gente, y eso al final caló un poco dentro. Tuvimos la mala suerte, también, de que el primer partido que jugamos aquí en la Supercopa fue bastante igualado y sin embargo nos llevamos un mal resultado. Eso influyó en la idea de que estábamos mal, en que todo pareciera negativo en ese momento. Y tampoco tuvimos tiempo de recuperarnos: a los tres días jugamos en Madrid y ellos fueron muy superiores a nosotros, y caló una sensación pesimista alrededor del entorno. Desde entonces nos hemos ido rehaciendo poco a poco. Y creo que lo superamos bien”.

Cree el entrenador que ser capaz de ir superando golpes como aquellos fortalece a los equipos. Y así ha ocurrido en el Barça, que lleva ya 25 partidos sin perder en LaLiga y es el líder de la clasificación con nueve puntos de ventaja respecto del segundo, el Atlético. “Mirar para atrás es bueno porque los números nos dicen que hemos sido capaces de superar las adversidades. Pero ahora hay que hablar de futuro: intentar mantener esta línea, la concentración”, señala el técnico, quien además, apunta a otros dos hechos en concreto que fortalecen al equipo. Se trata de las renovaciones de Leo Messi y de Andrés Iniesta, que “refrendan un poco su compromiso con el club, con nosotros y con el equipo actual. Estamos contentos”.

Valverde habla, también, de lo que aportan estos dos jugadores, dos de las figuras del equipo. “Messi es el mejor jugador que te puedas encontrar en el mundo, un jugador que hace extraordinario cualquier balón que toca. El balón que le da a un compañero siempre es imposible de mejorar. Tenemos la suerte de contar con él, un futbolista que veo cómo afronta la competición y el nivel de competitividad y el compromiso que tiene con el equipo y el club”, explica. Y ahonda en su posición en el campo este curso, más centrada y, a menudo también más retrasada. “Se está hablando de que este año juega más centrado, pero el año pasado ya lo hacía. Y ya hace años jugaba de falso delantero y con dos jugadores más verticales en los costados. Creo que es una posición que le viene bien, nos canaliza el juego de ataque, no solo hace goles, da pases de gol y puede jugar bien en cualquier sitio. Él siempre va a tender a jugar centrado, aunque a veces pueda caer a la derecha”, añade. Y asegura que aquella fase en la que jugaba en la banda derecha terminó. “Ahora estamos en otra”.

Dembélé es un jugador que puede jugar en punta, en el costado, que tiene una gran velocidad

Otra fase en la que, además, ha aprendido a descansar de vez en cuando y no molestarse por estar sentado en el banquillo. “Esto es una carrera permanente en la que tienes que rendir todos los días. Y no es fácil mantener ese nivel. Él sabe que a veces descansar le va bien”. Como lo sabe Iniesta, que a pesar de ello está apareciendo más y mejor que el curso pasado. “A veces tenemos que tener un poco de cuidado con él, pero se controla bien y es consciente de cuándo se encuentra mejor. A veces lo he cambiado para darle descanso, otras por las circunstancias que veo en el juego. Creo que se encuentra a gusto, aunque cualquiera lo está si es titular. Y si está siendo titular es porque se lo gana cada día en el campo y por lo que nos demuestra. Nuestros jugadores saben que le pueden dar un balón a Andrés cuando tiene un jugador a la espalda porque saben que no lo va a perder y que se lo va a devolver mejor. Nosotros lo sabemos y el contrario también lo sabe, eso es importante”.

Finalmente, el entrenador también se refiere a Dembélé, que empezará el año totalmente recuperado ya de la lesión que le ha tenido de baja desde septiembre. “En aquel momento fue duro para él, es un jugador muy joven y es posible que la presión del traspaso influyera en la lesión, no lo sé. Lo hemos solventado bien y estamos contentos”, asegura. Su regreso a la titularidad podría influir en un cambio de dibujo en el equipo, pero el técnico no desvela cómo lo hará. “Teniendo en cuenta las posiciones que ocupan Messi y Luis tendremos que ir haciéndonos a todo este tipo de cosas. Leo es un jugador que puede jugar en cualquier sitio, pero también es nuestro canalizador en el juego de ataque y Dembele es un jugador que puede jugar en punta, en el costado, que tiene una gran velocidad”. Lo que está claro es que vuelve para sumar. Y si el equipo ya logró que no se notara su ausencia con jugadores como Deulofeu o Alcácer, su regreso será beneficioso para el equipo de cualquier manera.

Para el mes que viene, “muy intenso”, según el técnico, Valverde pide “que el equipo siga manteniendo esta fe y esta idea, intentar redondear nuestro juego para ser cada vez mejores”.