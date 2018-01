El Barcelona ficha a Coutinho por 160 millones

El Barcelona anunció ayer el fichaje de Philippe Coutinho (Río de Janeiro, 25 años), que será jugador de la entidad azulgrana durante los próximos cinco años. Su cláusula de rescisión asciende a los 400 millones de euros. El club finiquita así, por fin, la operación que no pudo cerrar en verano. El acuerdo que nunca llegó y la firma que nunca se produjo se materializaron este sábado por la tarde, aunque todavía queda por hacer la foto oficial con el presidente, Josep Maria Bartomeu. El jugador del Liverpool no había viajado con el club inglés a Dubai, donde el equipo iba a celebrar unos días de concentración antes del próximo encuentro, contra el City el domingo 14 de enero. Y, tras aterrizar ayer en Barcelona, es muy probable que esté hoy en el palco del Camp Nou.

La ausencia de Coutinho en los Emiratos Árabes desató todavía más los rumores en torno a su traspaso, del que se hablaba con insistencia en las últimas semanas. No en vano, el centrocampista ya se había perdido (por lesión, supuestamente) los últimos dos partidos de los reds. Las últimas declaraciones del técnico del Liverpool, Jürgen Klopp —“Es uno de los muchos que volverán a estar disponibles para el partido contra el Manchester City”— lo situaban vestido de rojo los próximos días, pero no será así. Fue solo una muestra más de lo costosas que fueron las negociaciones, que se han alargado cinco meses.

Que el jugador quería vestir de azulgrana ya quedó claro el pasado verano, y lo había dicho por activa y por pasiva el Barcelona, especialmente cuando se vio despojado de uno los integrantes de su todopoderoso tridente. Al que le costó decidirse por vender fue al Liverpool. A pesar de que en el Camp Nou disponían de 222 millones (al final, ha necesitado muchos más: unos 345) para hacer negocios tras la venta de Neymar. Ahora, sin embargo, ambos clubes se han puesto de acuerdo después de la oferta remitida por el club catalán, suculenta, pues rondaría los 150 o 160 millones (incluidos 40 en variables). Así pues, el fichaje de Coutinho superaría las ya estratosféricas cifras del traspaso de Dembélé el pasado agosto: por el francés se abonaron 105 millones y 40 en variables, un récord en Can Barça.

El club ya advirtió a finales de diciembre que intentaría finiquitar la compra que se le resistió hace unos meses. “A partir del 1 de enero empezará el vértigo y valoraremos las opciones reales de negociar por el futbolista”, aseguraban fuentes del club a EL PAÍS. Y así lo han hecho. Pese a la llegada de Dembélé, que apenas acaba de volver a las convocatorias de Valverde tras una dura lesión, el club advirtió ya entonces que suplir a Neymar costaría mucho dinero y que, quizá, fuera necesario reforzar más de una posición. “Se busca un perfil de jugador polivalente en ataque y que pueda tener protagonismo en más de una posición”, desvelaban hace unas semanas desde el club. Y Coutinho encaja perfectamente en ese perfil.

Es muy probable que la de Coutinho no sea la única alteración en la plantilla del Barcelona, que hacía siete años que no buscaba refuerzos en el mercado de invierno. La salida de Mascherano, que se ha dejado seducir por el fútbol chino, podría acarrear asimismo la llegada del central colombiano Yerry Mina. Además, Rafinha, que aunque recién salido de una lesión no parece contar con el beneplácito de Valverde, tiene pie y medio fuera del Camp Nou. Tampoco cuenta como lo hizo en los primeros partidos de Liga Deulofeu, por quien ya se han interesado el Inter y la Roma. Caso aparte merece Arda Turan, que ni juega ni se manifiesta.

El anuncio de la llegada del medio brasileño se produce una semana después de que Nike destapara el pastel. Aunque conocido el interés del Barça por el jugador, nada había cerrado el día de Año Nuevo. Sin embargo, la empresa patrocinadora del club azulgrana, que promocionaba una campaña bajo el título Donde ocurre la magia, publicaba el siguiente texto: “Coutinho ya está preparado para impresionar el Camp Nou. Consigue la camiseta del Barça 2017/18 con el nombre del mago. Corre, la personalización gratuita solo está disponible hasta el 6 de enero”. Pocos días después ya no se podía comprar una camiseta red con el nombre de Coutinho a la espalda en las tiendas de Liverpool.