El Barça más treintañero

No hace tanto, la afamada generación del 87 se hizo con el Barcelona, con Messi al mando y Piqué y Cesc como escuderos, también alguna aparición ocasional de Víctor Vázquez, ahora en la MLS norteamericana. Los años, sin embargo, pasan —que no pesan por el momento porque así se expresa con el liderato de la Liga y la suficiencia mostrada en los torneos de eliminatorias de la Copa y la Champions— y el Barcelona se ha convertido en todo un treintañero, toda vez que siete de los teóricos jugadores titulares del equipo de Valverde pasarán de los 30 años durante este próximo curso. Así, Piqué y Messi ya suman los 30, los mismos que Luis Suárez y tres menos que Iniesta. Los otros que se agregarán a la lista son Busquets, Rakitic y Paulinho [titular en los últimos duelos para equilibrar al equipo], a quienes les falta una vela por soplar (29). Por lo que desde el área deportiva, al igual que ocurriera hace un par de años cuando Xavi se marchó tras Valdés, Puyol, Villa..., se impone un rejuvenecimiento del plantel.

No le inquieta la premisa a Robert Fernández, secretario técnico azulgrana, que siempre dio prioridad a los jóvenes en caso de duda. “Entiende que su gestión también tiene que hablar bien en cuanto a números económicos y sabe que cualquier futbolista joven que juegue en el Barcelona tendrá mercado en el futuro”, exponen desde los despachos del área deportiva; “y si su rendimiento es bueno, podrá llenar las arcas del club”. Sus fichajes hablan por él: desde que llegara, el Barça ha firmado a 10 futbolistas y la media de edad en el momento de incorporarlos es de 23,5 años. Media que podría haber sido incluso más baja de no ser por Cillessen (27) y Paulinho (29), toda vez que el resto no pasó de los 23 años: Dembélé (20); Umtiti y Denis Suárez (22); Semedo, Deulofeu, André Gomes, Alcácer y Digne (23).

Aunque en el primer año no pareció atinar el área deportiva porque de todas las incorporaciones solo Umtiti se ganó el sitio, ahora Semedo le discute el lateral a Sergi Roberto, Paulinho juega de inicio en los duelos capitales, y Alcácer, Denis y Digne, una vez asentados, no desentonan cuando tienen su oportunidad. Queda por ver el rendimiento de Dembélé, el fichaje más caro en la historia del club —105 millones más 42 en variables—, que apenas sumó 120 minutos con la camiseta azulgrana hasta que se rompió muscularmente. “Hace dos años queríamos rejuvenecer al equipo”, cuentan desde la cúpula culer; “y en esta temporada queríamos hacer un par de grandes fichajes y Dembélé, por proyección y cualidades, nos pareció el más adecuado”. Faltó el otro, que supuestamente llegará en este enero, donde no parece que vaya a cambiar el guion porque más allá de que es una cuestión estructural, el equipo necesita tener presente en el césped y futuro en la cartera.

Jóvenes por llegar

La marcha de Mascherano será cubierta con casi toda probabilidad por Yerry Mina (23), central del Palmeiras que ya está atado para 2018 y que por dos o tres millones de euros más podría venir en enero. También se vestirá de azulgrana —posiblemente en el curso que viene— Arthur (21), centrocampista del Gremio que tiene enamorada al área deportiva. Y la mayor intentona, la que costará más de 100 millones, será por Coutinho (25), atacante del Liverpool que ya pidió sin éxito el transfer request [carta de libertad] en verano pero que reculó cuando le dijeron que le liberarían en la próxima ventana de mercado.

Aunque una cosa parece clara: han sido y son tan buenos los jugadores que hay en el equipo que difícilmente alguno de esos teóricos titulares abandone el equipo en el próximo año. Así que el aliño de jóvenes con talento debe ser pujante para tomar su silla cuando las piernas verdaderamente pesen.