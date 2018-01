Coutinho: “Estoy viviendo un sueño. Espero responder en el campo a las expectativas”

Coutinho es presentado ante la afición azulgrana en el Camp Nou. Foto: David Ramírez. Getty images

Llegó al Camp Nou acompañado de toda su familia. Y dio las gracias a Dios por que se cumpliera su sueño. Estilo brasileño, pese a su discreción. Philippe Coutinho apareció en la Sala Roma junto al presidente del club, Josep Maria Bartomeu, pasadas las 13.00 horas y después de haber firmado su contrato con el FC Barcelona y asumir el club que llega tocado físicamente –no podrá jugar en las próximas tres semanas–. El futbolista brasileño, de 25 años, firmó un acuerdo por el que queda vinculado al club azulgrana por lo que queda de curso y durante las próximas cinco temporadas. Su cláusula de rescisión está fijada en 400 millones, un dineral acorde con lo que se ha desembolsado por él: 160 millones, que lo convierten en el jugador más caro de la historia del Barça y de la Liga después de los 145 que costó Dembélé en agosto.

Entonces comenzaron las negociaciones con el Liverpool, que se negaba a dejar marchar al mediocentro. Así lo explicó el presidente de la entidad, que, además, agradeció al club inglés que finalmente se sentara a hablar del millonario traspaso. Y lo hizo, según explicaría más tarde el vicepresidente Jordi Mestre, después de aceptar “una rebaja sustancial” respecto a los 200 millones que exigía entonces. El Liverpool, claro, tuvo finalmente 160 poderosas razones (cifras no reconocidas por el Barça por expreso deseo del club británico) para llegar a un acuerdo con el Barcelona: “Desde el verano pasado hemos intentado que Coutinho viniera a jugar con nosotros. Todo nuestro equipo técnico hace tiempo que nos dice que teníamos que incorporarlo al Barcelona. No ha sido fácil. Pero hemos tenido una cosa muy buena: él estaba contento de venir. Sus ganas y su paciencia han sido determinantes para que esté hoy aquí”, explicó Bartomeu.

Y como aquel discurso el presidente lo hizo en catalán, quiso cerciorarse de que el recién llegado, que vistió primero, hace unos años, la camiseta del Espanyol, entendía su gratitud: “Queríamos agradecerte a ti tu determinación y las ganas que tenías de venir”. Entonces, respondió el jugador, en un más que correcto castellano: “Quiero agradecer al presidente todo el esfuerzo y la paciencia que tuvo. Estoy muy contento de llegar aquí. Es mi sueño. Espero responder en el campo a todas las expectativas”.

Por ahora, eso sí, los aficionados azulgrana tendrán que conformarse con los toques de balón y el rondo que protagonizó unos minutos después con unos jovencísimos futbolistas en el Camp Nou. Saludó a los presentes, atendió a algunos seguidores a pie de campo, posó para las fotos, y hasta más ver. Tardará en volver a vestirse de corto en el estadio azulgrana. Los servicios médicos, tras la correspondiente revisión previa a la firma, corroboraron que efectivamente tenía una “lesión evolutiva en el recto anterior del muslo derecho”. Estará unos 20 días de baja.

En la conferencia de prensa posterior, Coutinho habló de lo difíciles que habían sido estos seis meses de espera y negociaciones, explicó que el Liverpool quiso convencerle para que se quedara aunque, agradeció, finalmente los directivos reds mantuvieron su palabra: “Desde el principio dejé claras mis ganas de venir aquí. Ellos intentaron de todo, pero al final entendieron bien que este era mi sueño y lo que quería para mí y para mi familia”.

El brasileño, que ayer vio el partido del Barcelona en su habitación de hotel, aseguró, además, no haber tenido nunca ninguna duda, a pesar de que llegar en el mercado de invierno le impedirá jugar la Champions de azulgrana. Y quiso certificar que cuando hablaba de sueños no lo hacía en vano: “He soñado con marcar un gol aquí, con el momento en que marque el primer gol, con marcar un gol importante. He soñado muchas veces llevar esta camiseta”.

Coutinho estuvo por la mañana en la ciudad deportiva, donde le enseñaron las instalaciones y pudo conocer a sus nuevos compañeros, algunos de los cuales son buenos amigos, como Paulinho o, especialmente Luis Suárez, que, dijo, le ha estado escribiendo todo este tiempo para terminar de convencerle. También había hablado con Neymar, amigo y compañero de selección que le felicitó. “Y me habló de la ciudad, de los compañeros, y de que es un vestuario increíble”, señaló. Encantado por reencontrarse con ellos, ansioso por jugar con Messi y feliz porque se le mente a Iniesta –“Para mí, es un genio”, no quiso desvelar en qué posición preferiría jugar. “A mí lo que me gusta es jugar, lo de las posiciones es más cosa del entrenador”. Buena manera de comenzar.