Philippe Coutinho en su presentación con el Barcelona: “Es un honor para mi conocer y jugar al lado de Messi”

Coutinho : "Estoy muy contento de volver a jugar con Luis Suárez. Él me escribió mucho y me ayudó. Es un amigo muy próximo y estoy feliz".

Jordi Mestre: "No podemos dar ninguna cifra, sería romper el pacto".

Gorka Pérez

Coutinho: "Neymar me felicitó y me dijo que iba a un vestuario increíble. También me lo dijeron Paulinho y Luis Suárez".