Valverde, sobre Coutinho: “Los grandes se adaptan rápido”

No se le vio en el palco del Camp Nou, pero tras la trabajada victoria contra el Levante (3-0) se habló más de él que del partido. Philippe Coutinho será presentado este lunes en el estadio azulgrana, que abrirá sus puertas a las 13.00 horas para que los aficionados que lo deseen puedan también darle la bienvenida. Media hora antes, el mediocentro habrá firmado su contrato con el FC Barcelona y habrá sido presentado a los medios en la Sala Roma. La conferencia de prensa no se celebrará hasta las 14.30, después de que el futbolista haya dado algunos toques al balón y protagonizado las típicas imágenes de todo recién llegado. Claro que no es cualquiera. Se trata del fichaje más caro en la historia del Barcelona (160 millones) y también de la Liga.

Las cifras, sin embargo, traen sin cuidado a los que son ya sus compañeros, encantados con la llegada de una gran estrella al equipo. “Los precios estos últimos años están subiendo muchísimo. Pero es un grandísimo jugador, estilo Barça total. Es un jugador que trabaja. Y me han dicho que es también una gran persona y eso aquí es importante. Seguro que dará un salto de calidad tremendo al equipo, como lo hará Dembélé, que se reincorpora ahora”, apuntaba Jordi Alba.

Feliz está Luis Suárez, que ya coincidió con Coutinho en el Liverpool y se ha encargado de dar buenas referencias del futbolista brasileño en el vestuario azulgrana. “Como compañero y amigo me siento muy contento, creo que va a aportar mucho al equipo, lleva muchos años jugando a un buen nivel en la élite. Lo recibiremos de la mejor manera posible para que se pueda adaptar bien, que sabemos que cambiar de equipo nunca es fácil”, aseguró el uruguayo, que no se olvida de lo difícil que fueron sus inicios en el Camp Nou.

“Ya es uno más de la familia. Todos conocemos su calidad, ojalá lo haga tan bien aquí como lo hizo en el Liverpool”, señaló Rakitic. Y también habló Paulinho, goleador ayer: “Coutinho es un gran jugador. Va a ayudar mucho al Barcelona. Le esperamos lo más rápido posible”.

Al brasileño sus colegas quieren ponerle las cosas fáciles. Y también lo intentará el técnico, Ernesto Valverde: “Esperamos que su adaptación sea rápida. Los buenos jugadores se adaptan rápido, y que conozca a algunos de los nuestros es una garantía”. Y añadió: “Es un jugador que se relaciona bien con el gol, que hace goles, que da asistencias y sobre todo en el plano ofensivo nos puede ayudar en la construcción del juego. Juega bien por fuera y por dentro, en la izquierda y en la derecha. Es un fichaje importante. Aquí estamos todos para ayudarle y para que nos ayude a nosotros, que su suerte será la nuestra”, señaló. Lo que no tiene todavía decidido el entrenador es dónde jugará, dada su polivalencia y la buena oferta que ya le ofrece la plantilla, no en vano ayer se reivindicó Paulinho y el regreso de Dembélé a la titularidad no hace sino abrigar buenas sensaciones. “Vamos a esperar a que le vea entrenar al menos un día. Le he visto en vídeos jugar en diversas posiciones, pero vamos a esperar a que llegue para valorar dónde jugará”, explicó Valverde.