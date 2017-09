Albert Soler: “Era irresponsable pagar 200 millones por Coutinho”

“Hoy nos podríamos haber presentado aquí con los fichajes de dos jugadores por el valor de 270 millones de euros”, explicó Albert Soler, responsable de deportes profesionales del FC Barcelona. “Eso hubiese sido una irresponsabilidad. Teníamos el compromiso, porque así nos los advirtió el presidente y la junta, de no poner en riesgo el patrimonio del club”. El Barça buscó, hasta el último día del mercado de fichajes, cerrar la incorporación de Philippe Coutinho. Y, según explicó Soler, ayer, el Liverpool les pidió 200 millones de euros por el brasileño. El club azulgrana también negoció por Di María, pero tampoco llegaron a un acuerdo para que el argentino se mudara al Camp Nou. Se cerró el mercado de fichajes para el Barcelona. Tiene un nuevo entrenador, Ernesto Valverde; cuatro futbolistas nuevos (Dembélé, Paulinho, Semedo y Deulofeu), una reincorporación (Vermaelen), cuatro jugadores cedidos (Samper, Munir, Marlon y Douglas) y tres bajas (Mathieu, Tello y Neymar). El club invirtió 187 millones de euros y recibió 226, cuatro por Tello y 222 por Neymar, que el PSG pagó su cláusula de rescisión y lo convirtió en el jugador más caro de la historia del fútbol.

“El hecho de que Neymar ejecutara su cláusula ha provocado que todo el mundo supiera que teníamos dinero. Y hemos intentado gestionar ese dinero de acuerdo con las necesidades deportivas, porque esa es siempre la prioridad; sin embargo, hay líneas que no se pueden cruzar”, subrayó Soler. El club insistió en que no podían sucumbir frente a las exigencias de un mercado, cada verano más inflacionado. “El mundo del fútbol está cambiando. Hace dos años, hablar de 100 millones por un jugador era una barbaridad y el año pasado ya Pogba supuso un punto y a parte. Pero lo que ha sucedido este año nos lleva a un formato, distinto de lo que estamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a un modelo de mercado en el que los clubes tradicionales éramos los principales actores; ahora, son los países, los multimillonarios y los grupos financieros los principales agentes principales del mundo del fútbol”, analizó Soler.

Y reflexionó sobre la situación del Barcelona en la coyuntura actual. “Nosotros no entraremos en el juego de un mercado inflacionado. Un club de 155.000 socios debe gestionarse con coherencia y responsabilidad. En este mercado se ha pagado hasta 50 millones de euros por un portero. Esto hace años era impensable. Hay clubes que ponen en duda las propias normas financieras. La UEFA sacó una nota que va a investigar al PSG. Suele hacerlo al final de cada temporada y ahora lo ha hecho a principios. ”, añadió.

"Tenemos un equipo excelente"

El Barça justificó su actuación durante el mercado de fichajes. Una ventana condicionada por la salida de Luis Enrique, después de que el club solo consiguiera la Copa del Rey el curso pasado, pero también por la idea de reforzar el equipo de Valverde, sobre todo después del inesperado adiós de Neymar. En cualquier caso, la dirección deportiva azulgrana está satisfecha con el trabajo realizado. “Me hubiera gustado que llegara algún jugador, esa es la verdad. Trabajamos en incorporar otro jugador , pero no pudo ser. Las incorporaciones que hemos hecho nos ayudarán muchísimo a competir y a mantener el nivel de los últimos años. No tengo ninguna duda de que nos van a aportar muchísimas cosas. El Barcelona tiene un equipo excelente. Es difícil traer jugadores que puedan competir”, explicó el secretario técnico Robert Fernández. Y Soler continuó con la defensa de la planificación deportiva azulgrana: “Los análisis se deben hacer al final de cada temporada. Llevamos dos partidos. Respeto todas las opiniones, pero empezamos un año con un equipo que opta a ganarlo todo”.

Muchas de las diferentes opiniones, surgieron, en cualquier caso, desde dentro del club. “Necesitamos reforzarnos”, pidió Busquets, después de la derrota ante el Madrid en la Supercopa. “Me gustaría una plantilla acorde a las exigencias”, dijo Valverde. El Barcelona mira más a Leo Messi. El capitán de la selección argentina todavía no firmó su nuevo contrato. Una situación que no preocupa al Barça. “El contrato de la renovación de Messi está validado. Validado significa que hay acuerdo entre las partes, solo falta protocolizar esta renovación. Cuando el club anuncia algo no lo hace tirándose a la piscina. La renovación de Messi está al 300%”, confirmó Soler.

Sin Neymar ni Coutinho, pero con Dembélé y Messi. El Barça de Valverde cierra el mercado de fichajes.