El Barça se queda a merced de Messi

Philippe Coutinho se desvivió por jugar en el Barça. Incluso dejó de ponerse la camiseta del Liverpool, aunque reapareció con un gol en el Brasil-Ecuador (2-0). Inédito en su equipo, aguardaba a que el club azulgrana venciera la resistencia de los propietarios estadounidenses del club de Anfield. Nadie, ni en Liverpool ni en Boston, atendió a las ofertas llegadas del Camp Nou, hasta cuatro si se da por buena la versión barcelonista, la última cercana a los 160 millones de euros. La respuesta ha sido siempre la del primer día: Coutinho no saldrá del Liverpool antes de 2018. No supo qué hacer la directiva azulgrana para desbloquear la situación, excesivamente confiada en el acuerdo que tenía con Coutinho, finalmente inscrito en la Champions por el Liverpool. El problema ha sido el club inglés y el Barça por no tener un plan B.

El Barcelona tampoco pudo incorporar a Marco Verratti. Aunque había consenso sobre la necesidad de contratar al volante italiano, nadie sabe quién negoció ni que pasó con el PSG. La confesión de Unai Emery a Ernesto Valverde en la cumbre de técnicos celebrada el miércoles en Nyón fue especialmente reveladora: “A Verrati seguro que le gusta el Barcelona, como es normal que le guste, pero nunca fueron a por él”, aseguró el entrenador del equipo francés al preparador del Barça, según recogieron las cámaras de la televisión del Sevilla. Aquí el problema ha sido el Barcelona.

También se ha sabido que el club azulgrana no quiso pujar por Kylian Mbappé cuando fue ofrecido y prefirió apostar por el Ousmane Dembélé. Quizá confiaba en que después de incorporar al extremo francés, contrataría también a Coutinho, el jugador cuyo impacto podía compensar en cierto modo la partida de Neymar.

187 millones gastados

Así que la plantilla que ha quedado es aparentemente peor que la de la temporada pasada, pese a las incorporaciones de Paulinho (40 millones), Semedo (30), Deulofeu (12) y Dembélé (105). Ha invertido el club 187 millones después de recibir 222 por Neymar y cuatro por Tello. El balance no se corresponde con las expectativas del club ni del equipo después que Valverde afirmara después del 0-2 de Vitoria: “Queremos un equipo mejor, más competitivo”; que el mánager Pep Segura anunciara antes de derrotar al Betis que se estaba “cerca” de llegar a un acuerdo con Coutinho y Dembélé; y que el secretario técnico Robert Fernández apostara por conseguir “uno o dos fichajes”, el día que se presentaba Dembélé.

Las alternativas de jugadores como Di María, con quien se negoció hasta última hora, o Lemar (Mónaco) no cuajaron por cuestiones económicas de la misma manera que tampoco se resolvió el capítulo de bajas, presidido por las cesiones: Munir (Alavés), Douglas (Benfica), Samper (Las Palmas), Marlon (Niza) y Mathieu (Sporting Lisboa). No se encontró equipo para André Gomes, Vermaelen ni Arda Turan, quien podría recalar en el fútbol turco, donde el mercado permanece abierto hasta el día 8 y recalaría en el Galatasaray. La plantilla parece demasiado extensa y envejecida para los deseos de Valverde.

Ante tal panorama, algunos aficionados se reunieron anoche en el Camp Nou para expresar su malestar por el proceder de la junta, que hoy dará explicaciones con Robert Fernández y el director de deportes profesionales, Albert Soler. Habrá que ver después cuál es la reacción de Messi. El 10 todavía no ha renovado el contrato apalabrado con el Barça. Aunque lleva la firma del padre, Jorge, es papel mojado sin el visto bueno de Leo, que se guarda la posibilidad de no prorrogar el acuerdo que acaba en 2018 si entiende que el club no cumple la promesa de mejorar un equipo que el año pasado solo ganó la Copa. La coyuntura abona a tomar decisiones en el área técnica del Barcelona.