‘El fantasma de mi mujer’: una comedia loca que no encuentra su tono

El fantasma de mi mujer, la nueva película de María Ripoll, es una comedia loca de enredos de cama e infidelidades que parte de buenas ideas pero no logra ir más allá de sus intenciones. Sin un colchón perfecto, propio de las grandes películas de este género, es difícil soportar el peso que implica la comedia disparatada. El reto es dar con el tono, ese intangible capaz de provocar carcajadas con la mezcla de gags excesivos y chistes rijosos.

Siguiendo las reglas de la screwball comedy clásica, el guion gira alrededor de todas las calamidades que rodean a un equívoco, en este caso el de un matrimonio que no funciona y un fatal asesinato. Tenemos a una amante manipuladora (María Hervás), a un marido pusilánime (Javier Rey), que en sus propias palabras es “un imbécil emocional”, y a una cándida esposa (Loreto Mauleón). Después de un arranque tosco, el lío se pone en marcha y la película entra en su zona más lograda.

Loreto Mauleón, en 'El fantasma de mi mujer'.

Lo mejor de la propuesta es la idea de venganza involuntaria que rodea al enredo y la toma de conciencia del personaje de Mauleón. Los golpes físicos que se lleva Javier Rey y los emocionales de Mauleón conforman la mejor partida, sobre todo por ella, que demuestra bastante vis cómica en la composición de su no tan inocente personaje.

Con una trayectoria que va dejando su huella en la comedia (de Vivir dos veces a No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas o la más dramática Nosotras no nos mataremos con pistolas), Ripoll se mueve entre los baches de su material de partida y las posibilidades, de suspense, de guerra de sexos, alrededor de los equívocos. Entre los secundarios, el personaje del policía (Marco Cáceres) tiene su miga, aunque no el resto del coro. Las secuencias de sexo son centrales, pero resultan más burdas que graciosas. Aunque el principal problema de este loco enredo es que contrapone a la angelical esposa con la pérfida amante y en medio deja sin carácter propio al personaje-pelele que ha provocado todo.