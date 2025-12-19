Ir al contenido
Cine
Crítica de cine
Crítica
Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

‘Keeper’: el amor tóxico según Osgood Perkins

El nuevo cuento de terror del hijo de Anthony Perkins se mueve entre el ‘folk horror’ y un viaje de setas de la mano de la gran actuación de la actriz Tatiana Maslany

Tatiana Maslany, en 'Keeper'.
Elsa Fernández-Santos
Elsa Fernández-Santos
Ir a los comentarios

Tras el rosario de muertes espeluznantes de The Monkey, estrenada hace apenas 10 meses, el nuevo enfant terrible del cine de terror, Osgood Oz Perkins, regresa con sus ambientes locos y malsanos en Keeper, una película en la que un bosque, una casa y una tarta propician algo parecido a un mal viaje de setas alucinógenas que a Perkins le sirve para hablar del amor tóxico con la forma de un oscuro cuento de hadas.

Si su exitosa Longlegs quedaba en parte aplastada por los excesos del personaje diabólico que encarnaba Nicolas Cage, Keeper logra más con mucho menos. Encerrada en una casa, el personaje al que da vida Tatiana Maslany se apodera de la película gracias a la interpretación de la actriz. Entre el candor y la locura, Maslany transmite un inquietante desamparo.

Keeper es la historia de un fin de semana romántico que se retuerce hasta el delirio dentro de una cabaña de estilo minimalista cuya geometría inspira los mejores planos del conjunto. Entre paredes de madera y grandes ventanales, Perkins construye un cuento que se mueve entre la realidad y una fantasía de terror folclórico, tan delirante como angustiosa. El mal rollo habitual de sus películas se condensa en una atmósfera cerrada y claustrofóbica capaz de sumar capas de misterio muy inquietantes.

Con guion de Nick Lepard, escritor también de la película de tiburones Animales peligrosos, el filme se centra en la dinámica de una pareja, ella artista y él médico, que llevan un año de relación cuando deciden pasar un fin de semana romántico en la cabaña familiar de él, interpretado por Rossif Sutherland. Una inesperada visita y una misteriosa tarta de chocolate cambiarán el rumbo de la idílica escapada. Antes de ese viaje, Perkins abre su película con un sangriento prólogo en el que vemos a mujeres en diferentes épocas rendidas de amor primero y encharcadas en sangre después. Ese bombardeo inicial de vísceras y gritos femeninos aterradores sobrevuela todo el metraje.

Y aunque el asunto de fondo de Keeper es el amor tóxico, la obsesión del cineasta por el cuento infantil Hansel y Gretel —que cristalizó en 2020 en Gretel y Hansel: un oscuro cuento de hadas— no se escapa de esta nueva película y, sea como sea, el relato de los hermanos Grimm sigue impregnando sus más retorcidas fantasías.

Keeper

Dirección: Osgood Perkins.

Intérpretes: Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Kett Turton, Erin Boyes.

Género: terror. Estados Unidos, 2025.

Duración: 99 minutos.

Estreno: 19 de diciembre.

Elsa Fernández-Santos
Elsa Fernández-Santos
Crítica de cine en EL PAÍS y columnista en ICON y SModa. Durante 25 años fue periodista cultural, especializada en cine, en este periódico. Colaboradora del Archivo Lafuente, para el que ha comisariado exposiciones, y del programa de La2 'Historia de Nuestro Cine'. Escribió un libro-entrevista con Manolo Blahnik y el relato ilustrado ‘La bombilla’
