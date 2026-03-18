Muere a los 84 años Tsutomu Shibayama, referente del ‘anime’ japonés que dirigió ‘Doraemon’ y ‘Ranma 1/2′

El mundo del anime despide a una de sus figuras más influyentes. El director japonés Tsutomu Shibayama ha fallecido a los 84 años a causa de un cáncer de pulmón, según ha confirmado el estudio Ajia-do Animation Works, fundado por él mismo a finales de los años setenta. Su muerte supone una pérdida significativa para la industria de la animación japonesa, especialmente en el ámbito de las producciones dirigidas al público familiar, ya que es mundialmente conocido por ser el director de Doraemon, el famoso gato cósmico icono del anime.

Nacido en Asakusa (Tokio), Shibayama inició su carrera como dibujante de manga bajo el seudónimo de Hajime Sanjo. Sin embargo, su gran salto profesional llegó en 1978, cuando participó en la creación de Ajia-do Animation Works, un estudio que con el tiempo se convertiría en una pieza relevante en el desarrollo del anime moderno. Desde allí impulsó proyectos que contribuyeron a consolidar el lenguaje narrativo y visual del género durante las décadas siguientes. Su trayectoria quedó profundamente marcada por su trabajo en Doraemon, la icónica serie creada por el dúo Fujiko Fujio (pseudónimo de Hiroshi Fujimoto y Motoo Abiko). A partir de 1984, Shibayama asumió un papel clave en la dirección tanto de la serie televisiva como de sus numerosas películas. Durante más de dos décadas, fue uno de los principales responsables de dar forma al universo del personaje, contribuyendo a expandir su éxito más allá de Japón y consolidándolo como un fenómeno global.

Bajo su dirección, Doraemon no solo mantuvo su esencia original, sino que evolucionó para conectar con nuevas generaciones. Su enfoque del personaje (que estaba basado en la combinación de aventura, humor y elementos de ciencia ficción) ayudó a construir historias accesibles para el público familiar. Esta fórmula se convirtió en una de sus señas de identidad a lo largo de su carrera.

Más allá de Doraemon, Shibayama también dejó su huella en otros títulos importantes del anime antes del cambio de siglo. Fue director de la primera temporada de Ranma 1/2, serie que alcanzó gran popularidad a finales de los años ochenta, y participó en producciones como Nintama Rantaro y Chibi Maruko-chan. Su versatilidad le permitió adaptarse a diferentes estilos y públicos, siempre manteniendo un enfoque centrado en el entretenimiento y la claridad narrativa. A lo largo de su vida, Shibayama también recibió reconocimientos por su contribución a la cultura japonesa. Entre ellos destaca el Premio de la Agencia de Asuntos Culturales otorgado en 2012, que puso en valor su impacto en el desarrollo de la animación en Japón.

La muerte de Tsutomu Shibayama deja un vacío en el anime, pero su influencia perdura en generaciones de creadores y espectadores, porque su trabajo ayudó a definir una era y a consolidar historias que, como Doraemon, siguen formando parte del imaginario colectivo en todo el mundo. El estudio Ajia-do informó que el funeral se celebrará en la intimidad familiar, sin actos públicos por el momento; no obstante, no se descarta que en los próximos días la industria rinda homenaje a su legado.