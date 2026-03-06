Harry Styles, crítica de ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’: la mejor versión de la estrella pop

A pesar de la bola de espejos de la portada, no estamos ante un álbum retro de música disco setentera y ochentera a lo Dua Lipa. Tampoco se puede considerar una continuación de Harry’s House, el anterior trabajo del inglés, que le colocó en la parte alta del pop global con temas como As It Was, que es posible que no exista nadie en el mundo que no lo haya bailado. Harry Styles (Worcestershire, 32 años) consiguió hace unas temporadas desprenderse del estigma de formar parte de una boy band. Suele ocurrir que consolida una carrera y el respeto masivo solo uno de los componentes: lo logró Robbie Williams al salir de Take That; de Justin Timberlake ya casi ni nos acordamos de que formó NSYNC, y lo mismo Styles con respecto a One Direction.

Ya como artista maduro, Styles se ha tomado cuatro años para confeccionar un disco nada complaciente, que huye deliberadamente de la canción pop indulgente para todos los públicos y que en algunas ocasiones bordea la música indie. Los últimos años los ha invertido el artista inglés en evitar aparecer en las publicaciones de chismes, hasta tal punto que su anteriormente excitante vida privada ha pasado al cajón de los tipos aburridos, para decepción de los tabloides. Esto ha hecho bien a su música, exploratoria en alguna medida, siempre enfocada a los sonidos electrónicos relajantes, unas canciones que aceptan bailarse sentado cómodamente en un sillón (se puede: pruébelo).

Según va transcurriendo un álbum que completa 42 minutos se percibe un Styles tremendamente liberado, fluyendo, con la única asignatura pendiente de la lírica, que sigue siendo liviana y a veces tontorrona. Una pena, porque si se aplica en la escritura completaría su condición de artista pop total. Musicalmente aporta muchos aciertos, como la utilización de unos bajos gomosos; las sutiles y bellas aportaciones a las segundas voces de Ellie Rowsell, de Wolf Alice; una tendencia a ponerse en modo funk-electrónico, como en la brillante Are You Listening Yet?, o el insistente tono de los sintetizadores, muy presentes, que aproximan a alguna pieza al sonido de Depeche Mode.

El ejemplo de que el músico no ha querido caminar por la comercialidad más facilona surge en la canción Pop, un tema que transcurre para convertirse en un exitazo masivo, pero que deriva en otra cosa a la altura del estribillo, en una actitud arriesgada casi de autoboicoteo. En la canción siguiente, Dance No More, juega a ser Prince, y le sale bien en un tema reforzado por un coro en plan Another Brick in The Wall; y en Paint By Numbers, la canción más atípica del lote, produce una balada a la que solo le falta la agresiva voz de Liam Gallagher y la guitarra de Noel para convertirse en una pieza interesante del repertorio de Oasis.

El disco se cierra con Carla’s Song, una delicada canción de electrónica reposada que resume lo que proporciona el disco: una mega estrella que no se deja atrapar por la condescendencia. Kiss All The Time. Disco, Occasionally, cuarto trabajo de su carrera en solitario, aporta la mejor y más sugerente versión de Harry Styles.