Los toros de Cuadri inauguran la temporada madrileña el 22 de marzo

Bagonero, de 670 kilos de peso, toro de Cuadri lidiado el 24 de marzo de 2024 en Las Ventas.

Tres corridas y dos novilladas componen el primer ciclo del año en la plaza de Las Ventas

Los toros de la ganadería onubense de Cuadri inauguran el 22 de marzo la temporada 2026 en la plaza de Las Ventas. Junto a ellos también estará presente el hierro de Dolores Aguirre y Martín Lorca en un inicio del año de marcado acento torista, como destaca Plaza 1, la empresa gestora del coso.

Vuelve Cuadri tras su compromiso del Domingo de Ramos de 2024, una tarde en la que sobresalió el imponente toro Bagonero. Para esta cita de 2026 se anuncian los diestros Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar.

Para el Domingo de Ramos y Resurrección, 29 de marzo y 5 de abril, dos fechas clave en el calendario taurino, se anuncian las divisas de Dolores Aguirre y Martín Lorca. En el primer cartel se anuncian Antonio Ferrera, Isaac Fonseca y Cristian Péres, que confirmará la alternativa, y el Domingo de Resurrección, Curro Díaz, Rafa Serna y el mexicano Diego San Román.

Los domingos 12 y 19 de abril se celebrarán dos novilladas con picadores en las que se lidiarán las divisas salmantinas de Hermanos Sánchez Herrero y Antonio Palla, con las que harán su presentación en Madrid los novilleros Jesús Romero y Pedro Andrés. Los carteles al completo son los siguientes:

Domingo 22 de marzo. Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar (toros de Cuadri)

Domingo de Ramos. 29 de marzo. Antonio Ferrera, Isaac Fonseca y Cristian Pérez, que confirma su alternativa (toros de Dolores Aguirre).

Domingo de Resurrección. 5 de abril. Curro Díaz, Rafa Serna y Diego San Román (toros de Martín Lorca).

Domingo 12 de abril. Novillada con picadores. Jesús Romero, (presentación), Mariscal Ruiz y Pedro Andrés (presentación) (novillos de Hermanos Sánchez Herrero).

Domingo 19 de abril. Novillada con picadores. El Mella, Cid de María y Tomás Bastos (novillos de Antonio Palla).