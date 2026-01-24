Fallece a los 70 años el periodista taurino Miguel Ángel Moncholi

Miguel Ángel Moncholi, en el centro, acompañado por el director del Centro de Asuntos Taurinos de Madrid, Miguel Martín, a la izquierda, y el consejero Carlos Novillo, el pasado 2 de enero.

El pasado 2 de enero recibió un homenaje de la Comunidad de Madrid por ‘toda una vida dedicada al mundo del toro’

El periodista taurino Miguel Ángel Moncholi falleció ayer a los 70 años en Madrid tras una larga enfermedad.

Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense, una Antena de Oro, tres premios ATV y dos Ondas, entre otros galardones, avalan una carrera que desarrolló durante casi 30 años en Telemadrid, la televisión pública de la Comunidad de Madrid, en la que ejerció como reportero y comentarista taurino desde 1989 hasta 2018. Antes, había trabajado en la Cadena SER (1973-19175) y había sido reportero del diario Ya y Abc. A partir de la década de los 80, comenzó a dedicarse a la información taurina como coordinador del programa ‘Los Toros’ de la Cadena SER bajo la dirección de Manuel Molés.

Fue profesor en innumerables masters y cursos de especialización, así como Decano de la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Camilo José Cela. Impartió clases en distintas universidades españolas y extranjeras en los programas de postgrado, siempre vinculado al área de Comunicación, y desde 2002 dirigió el Curso de Periodismo Taurino de la Fundación Wellington (antes con la colaboración de la Fundación Joselito) que fue un vivero de periodistas taurinos procedentes de diversos países.

Trabajó también para Cruz Roja Española, donde llegó a ser directivo en calidad de subdirector nacional y director de Relaciones Públicas y Protocolo.

El pasado 2 de enero recibió un homenaje en la plaza de Las Ventas, en el que el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, subrayó la contribución de Moncholi a la difusión de la tauromaquia, y destacó que “durante más de 50 años, toda una vida, se ha dedicado a acercar el mundo del toro a la sociedad a través de los medios de comunicación”. Sobre su labor docente, Novillo señaló que Moncholi inculcó “valores de rigor, respeto, conocimiento y amor por una de las manifestaciones culturales más profundas de nuestra tierra”.