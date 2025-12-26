Muere Perry Bamonte, guitarrista de The Cure, a los 65 años

El músico se sumó a la banda de Robert Smith como técnico en 1984, y formó parte de ella en dos épocas, siguiendo en ella en la actualidad

Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure, ha fallecido a los 65 años, según ha anunciado la banda en su sitio web este viernes 26 de diciembre, sin concretar la fecha del óbito. Sobre la causa, apunta: “Ha ocurrido tras batallar una corta enfermedad durante el transcurso de la Navidad”. Bamonte tenía previsto actuar en los conciertos internacionales de The Cure en 2026.

Según un comunicado, “tranquilo, intenso, intuitivo, constante y tremendamente creativo, Teddy fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure”. El texto prosigue: “Cuidando de la banda de 1984 a 1989, se convirtió en miembro titular de The Cure en 1990, tocando la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado en The Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, éxitos acústicos y álbumes de The Cure, además de realizar más de 400 conciertos a lo largo de 14 años. Se reincorporó a The Cure en 2022, ofreciendo otros 90 conciertos, algunos de los mejores en la historia de la banda, que culminaron con el concierto The Show of a Lost World en Londres el 1 de noviembre de 2024. Nuestro más sentido pésame a toda su familia. Lo extrañaremos muchísimo”.

Nacido en Londres en 1960, Bamonte empezó en la música a los 19 años, cuando tocando el bajo se sumó, junto al baterista Paul Langwith, al hasta entonces dúo de guitarras The Plan, que formaban Robert Marlow y Vince Clarke (quien más tarde integraría Depeche Mode, Yazoo y Erasure).

Bamonte se incorporó a The Cure como parte de su equipo de gira en 1984 a través de su hermano Daryl, que era el manager de gira de la banda. Bamonte se convirtió en asistente personal y técnico de guitarra de Robert Smith, cantante y líder del grupo, antes de unirse oficialmente a The Cure en 1990, tras la marcha del teclista Roger O’Donnell. Dejó el grupo en 2005 después de que Smith reconfigurara The Cure como trío, aunque ambos quedaron como buenos amigos.

Bamonte se dedicó entonces a la ilustración y a su pasión, la pesca en ríos con mosca. En 2012 se unió a la banda Love Amongst Ruin, antes de reunirse con The Cure para su incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2019. Bamonte se reincorporó oficialmente a The Cure en 2022 para la gira mundial Shows of a Lost World, que comenzó en Letonia en octubre y continuó hasta diciembre de 2023.