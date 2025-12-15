Ir al contenido
Cultura
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Jornada de puertas abiertas en el gremio del guion

Lo novedoso de esta convocatoria ha sido el anonimato. El anonimato absoluto es imposible. Aun así, es el más justo de los sistemas

Jimina Sabadú
Jimina Sabadú
A principios de año se anunció que el ICAA (dependiente del Ministerio de Cultura) destinaría ocho millones de euros al desarrollo de guiones de largometraje. No se convocaban desde hacía catorce años. Son 30.000€ (un poco menos si es documental) para escribir desde casa. El sueño de todo escritor: la tranquilidad.

Lo novedoso de esta convocatoria ha sido el anonimato. El no saber quién está detrás de la historia a evaluar debería ser el primer pilar de una subvención de este tipo. En las bases se pedía eliminar los metadatos del PDF para garantizar dicho anonimato (quiero pensar que todo el mundo lo ha hecho) y evitar situaciones como que, por ejemplo, gane un guionista que convive con una de las lectoras asignadas por el comité. El anonimato absoluto es imposible, y saltárselo es tan sencillo como comentarle a un evaluador que tu proyecto tiene tal título. Aun así, es el más justo de los sistemas.

Se han presentado más de cuatro mil doscientos proyectos de largometraje, y un 7% de esos proyectos ha resultado agraciado. Entre los ganadores hay muchos nombres desconocidos o sin créditos de guion previos. He buscado algunos al azar y me he encontrado con licenciados en grados variopintos, con gente de marketing, fotografía, producción, y otros. Gente joven, en su mayoría (dentro de mi selección aleatoria), que trabaja en el sector audiovisual, pero no en guion. Gente que pudo entrar en un departamento que no le entusiasmaba y a la que ya no se concibe haciendo otra cosa. Esto es, sin duda, lo más positivo de estas ayudas: abrirle las puertas a quien las tenía cerradas.

El guion es, de largo, el más hermético de los gremios del audiovisual. No hay anuncios de “se busca guionista” y, cuando sale alguno, es una estafa siempre. No hay más atajos que ser hijo o hermano de alguien, y la especialización depende casi siempre de un golpe de suerte o de poder pagar viajes y asistencias a encuentros y simposios que no están al alcance de todo el mundo. Si entre esos 285 premiados se encuentran 120 desconocidos, estupendo. La mayoría de los guiones financiados no se hará nunca, pero serán la primera piedra de carreras que de otro modo nunca empezarían. Ni sabemos ni sabremos las buenas historias que han quedado fuera de la selección o, incluso, fuera del corte mínimo, pero el hecho de que haya una vía de entrada para tanta gente capacitada es ya una cuestión de justicia social.

Jimina Sabadú
Jimina Sabadú
Columnista en la sección de Televisión. Ha colaborado en 'El Mundo', 'Letras Libres', 'El Confidencial', en programas radiofónicos y ha sido guionista de ficción y entretenimiento. Licenciada en Comunicación Audiovisual, ha ganado los premios Lengua de Trapo y Ateneo de Novela Joven de Sevilla. Su último libro es 'La conquista de Tinder'.
