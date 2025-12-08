Ir al contenido
Cultura
Robo de arte

Robados a punta de pistola ocho ‘collages’ de Matisse en una exposición en São Paulo

Detenido uno de los ladrones de las obras, que son parte del libro de arte ‘Jazz’ y fueron sustraídas junto a piezas del brasileño Portinari

Naiara Galarraga Gortázar
São Paulo -
Eran las últimas horas para contemplar de cerca los collages de Henri Matisse, parte de la serie Jazz, cuando dos hombres armados irrumpieron este domingo en la principal biblioteca municipal de São Paulo (Brasil), donde estaban expuestos. A punta de pistola, pero sin disparar un tiro, se llevaron ocho obras del artista francés y cinco del brasileño Candido Portinari exhibidas en una muestra que recibía los primeros visitantes de la jornada de clausura. Los ladrones entraron y salieron por la puerta principal de la biblioteca Mário de Andrade, huyendo por las bulliciosas calles del centro histórico de São Paulo. Estas obras de Matisse ya fueron hurtadas años atrás. Uno de los ladrones ha sido detenido este lunes, el segundo está también identificado, según el diario O Globo.

Las obras formaban parte de la exposición Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade (Del libro al museo), que incluía una veintena de piezas de Matisse en diálogo con otros artistas de las colecciones de ambas institucionales. La muestra celebraba el centenario de la biblioteca municipal, que lleva el nombre del poeta y escritor brasileño Andrade.

Los ladrones redujeron a una vigilanta después de que uno de ellos le mostrara un arma bajo la camisa. Mientras uno la encerraba en un cuarto tras quitarle la radio y el móvil, su cómplice entró en la sala en la que colgaban las obras, intimidó a una pareja mayor que visitaba la exposición, descolgó las piezas de la pared, las metió en una bolsa de tela y huyeron. Los grabados de Portinari que también se llevaron eran parte de la obra Menino do engenho.

El álbum Jazz fue creado por Matisse durante la Segunda Guerra Mundial. “Hace esos collages, pinta los papeles, los recorta y forma las imágenes. Ves cómo parecen collages, son imágenes muy potentes, con esa confusión de colores, muy característica de Matisse con toda esa ambigüedad por la situación de la guerra, donde no sabes si ahí hay violencia o no”, explicaba en un vídeo promocional Pedro Nery, museólogo de la biblioteca municipal.

El artista estaba enfermo de cáncer cuando pintó las obras sustraídas. Como no podía pintar ni esculpir, creó collages. Piezas reunidas en un libro que tituló Jazz y del que se publicaron 250 ejemplares. Fue publicado por primera vez en 1947 en Francia.

Las más de 25.000 cámaras de vigilancia instaladas en la ciudad más poblada de Brasil han contribuido a descubrir la ruta de fuga de los autores del robo. El detenido tiene 31 años y antecedentes por robo y tráfico de drogas. La furgoneta que usaron había sido localizada antes e inspeccionada por los investigadores.

Las grabaciones del sistema Smart Sampa —una especie de gran hermano de reconocimiento facial— muestran a uno de los ladrones en una calle cercana a la biblioteca mientras transporta entre las manos las piezas más grandes del botín. En un momento dado, las coloca en el suelo y la filmación se interrumpe, según el citado diario.

El escenario del robo es la principal biblioteca municipal de São Paulo, un centro cultural centenario en el centro histórico, un edificio en el que el trasiego de lectores y visitantes es constante. Las obras del álbum Jazz regresaron a la colección de la biblioteca Mário de Andrade hace una década, tras una singular peripecia porque fueron robadas anteriormente sin que el museo se percatara. En 2006 fueron localizadas en por agentes aduaneros argentinos en la frontera. Durante años la biblioteca se negó a reconocer que hubieran sido sustraídas, hasta que descubrió que las piezas que poseía eran copias, no los originales, que recuperó en 2015.

Naiara Galarraga Gortázar
Es corresponsal de EL PAÍS en Brasil. Antes fue subjefa de la sección de Internacional, corresponsal de Migraciones, y enviada especial. Trabajó en las redacciones de Madrid, Bilbao y México. En un intervalo de su carrera en el diario, fue corresponsal en Jerusalén para Cuatro/CNN+. Es licenciada y máster en Periodismo (EL PAÍS/UAM).
