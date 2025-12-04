Rozalén pausa su carrera para tomar un descanso tras 15 años de trabajo

Rozalén ha anunciado en Instagram que a partir del próximo enero hará una pausa indefinida en su carrera tras 15 años: “Siento mucho, mucho agotamiento emocional”, dijo en el video publicado en su red social. El tiempo que se tomará será para “descansar, reflexionar, masticar y digerir todo lo que me ha ocurrido en estos años”. El “descanso de la guerrera”, ha dicho, significa que está rechazando todo el trabajo que se le presenta.

En el vídeo, donde dice que es curioso que tenga que avisar que se tomará un descanso, pero que es necesario ante la “presión y la velocidad“. Durante este tiempo volverá a Letur, su pueblo en Albacete, para disfrutar con su familia, desconectar de redes sociales, estar en silencio, leer libros y seguir componiendo, como dijo, ”al ritmo que dicten mis emociones”.

Rozalén ha reconocido el privilegio de poder hacer esta pausa, pero asegura que se lo ha ganado “a pulso”. Es así como en el vídeo pasa a enumerar los logros e hitos de sus 15 años de carrera con seis discos, alrededor de 700 conciertos en 20 países de todo el mundo en bares, festivales, teatros y recintos importantes. Ha agradecido su colaboración con aproximadamente 200 compañeros como Serrat, Reincidentes, Estopa, Raphael y Viva Suecia. También ha recordado que escribió un libro y que han creado un festival contra la despoblación rural en Letur.

En cuanto a premios, Rozalén ganó el Goya a mejor canción en 2021 por Que no, que no, de La boda de Rosa, y ese mismo año fue reconocida con el Premio Nacional de las Músicas Actuales. Tiene también tres premios de la Academia de la Música de España —como artista del año en 2025— y cinco nominaciones a los Latin Grammy.

Este año, ha agregado, hizo teatro por primera vez encarnando el personaje de Chavela Vargas y suma que ha compuesto para otros artistas, y para cine y teatro; y que incluso tiene un sello de correos.

En su comunicado también ha hablado de su trabajo más político, en inclusión, memoria democrática, feminismo y derechos humanos, en colaboración con diferentes fundaciones. Tras toda la enumeración de triunfos ha aclarado que “es importante hacer este tipo de repasos para reconocer todos los esfuerzos, para celebrarlos y para saber que hasta los momentos muy duros han valido la pena”.