Cancelado el Festival de Cómic de Angulema tras el boicot de los autores

La decisión se produce después de semanas de polémica por las denuncias por la mala gestión de los organizadores del gran evento europeo del sector

La empresa organizadora del Festival de Cómic de Angulema ha anunciado este lunes que cancela la 53 edición del certamen, que tendría que haberse inaugurado el próximo 29 de enero, tras el boicot de los autores y las editoriales que participan. La decisión llega después de semanas de polémica en torno a la empresa 9Art+, que ha anunciado que el festival “no podrá tener lugar en las condiciones apropiadas”.

Más de 2.000 autores anunciaron hace semanas que no participarían en la presente edición en protesta por la mala gestión por parte de los organizadores del evento. Acusan a la empresa 9Art+ de opacidad financiera y de haber despedido injustamente a una empleada que el año pasado denunció una violación por parte de uno de los colaboradores del festival.

Al boicot de los autores se sumaron las editoriales y hace una semana el Gobierno y las autoridades locales anunciaron que retiraban las subvenciones públicas al certamen, que se financia en un 47% gracias a estos ingresos.

Puesto de editoriales y autores firmando ejemplares de sus cómics en el Festival Internacional del Cómic de Angulema en 2022. Andia (Andia/Universal Images Group via Getty Images)

Es la primera vez que este festival, el más importante de cómic que se celebra en Europa, se suspende desde que empezó a celebrarse en 1974, a excepción del año de la pandemia. La decisión parecía inevitable desde hace semanas y el propio alcalde de Angulema, Xavier Bonnefont, admitió que era “más que complicado” que pudiese tener lugar.

La empresa 9Art+ gestiona el certamen desde 2008 y se le había renovado el contrato para las próximas dos ediciones. En un comunicado, que ha desvelado el medio local La Charente libre, la empresa atribuye la responsabilidad de la anulación a los poderes públicos encargados de financiarlo “que no han parado de meterse en la gestión privada del evento”.