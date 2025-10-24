Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
Arte

Una pintura de Picasso de una colección privada se vende por 27 millones de euros en una subasta en París

El retrato inédito de Dora Maar, ‘Busto de mujer con sombrero de flores’, pintado por el artista en 1943, fue adquirido un año después por el abuelo de los actuales dueños, en plena ocupación alemana de Francia

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Una pintura de Pablo Picasso se ha vendido por 27 millones de euros en una subasta en París este viernes. Se trata de un retrato inédito de Dora Maar pintado por Pablo Picasso en 1943 y mantenido en secreto durante más de 80 años por la familia propietaria. La obra, Busto de mujer con sombrero de flores, forma parte de la serie Mujeres con sombrero y no había salido al mercado ni había sido expuesta. El comprador se encontraba en la sala de subastas, pero no fue identificado.

“Es sin duda la obra más conmovedora de Picasso que involucró a su musa, ya que estaba a punto de dejarla (Dora Maar) por la pintora francesa Françoise Gilot”, declaró el subastador Christophe Lucien. “Y a través de este retrato vemos a una mujer que contiene las lágrimas. Así que es una suerte para un subastador tener una pieza de la historia del arte ante sus propios ojos”, añadió.

El lienzo permaneció en manos de una misma familia ―que quiere permanecer en el anonimato― desde 1944, cuando fue adquirido por el abuelo de los actuales herederos en plena ocupación alemana de Francia, poco antes de la liberación de París. Durante generaciones estuvo colgado en el domicilio familiar y según han relatado los propietarios, los niños jugaban en la sala donde estaba sin ser conscientes de que convivían con un picasso.

Maar, fotógrafa, artista y pareja del pintor entre 1936 y 1945, aparece en esta obra pintada en la última parte de su relación, coincidiendo con la entrada en la vida de Picasso de Françoise Gilot. “El sombrero, atributo predilecto de Dora, se convierte aquí en una corona y un contrapunto a la fragmentación del rostro, cargado de melancolía”, ha dicho la experta Agnès Sevestre-Barbé.

Picasso solo había presentado este lienzo en una exposición privada con algunos de sus amigos, como Jean Marais y Jean Cocteau en su taller de la calle de los Grands-Augustins de París, donde el pintor permaneció confinado durante la guerra. Hasta ahora se conocía únicamente a través de dos fotografías en blanco y negro de Brassai, tomadas en ese momento, y que fueron utilizada en el catálogo razonado de Christian Zervos. Validada ahora como auténtica por el Comité Picasso y la Picasso Administration, la pieza tiene una importancia histórica, según la casa de subastas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El ‘picasso’ desaparecido y ahora recuperado en Madrid no salió del portal: lo cogió una vecina que pensó que era un paquete

Constanza Pérez Z. / Juana Viúdez | Madrid

‘Rosebud’, el famoso trineo de ‘Ciudadano Kane’, se vende en una subasta por 12,7 millones de euros

Rodrigo Naredo | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Elegancia en blanco y negro
Elegancia en blanco y negro
colecciones
Dominio de Bornos: un tinto joven, brillante y aromático
Dominio de Bornos: un tinto joven, brillante y aromático
colecciones
Palacio de Bornos: un vino blanco que destaca por su elegancia, complejidad y carácter
Palacio de Bornos: un vino blanco que destaca por su elegancia, complejidad y carácter
colecciones
Compra ya. Te lo llevamos donde estés
Compra ya. Te lo llevamos donde estés
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_