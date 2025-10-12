Muere a los 59 años Jimmy Shaw, actor de ‘La que se avecina’

Llegó a España para mejorar su dominio del idioma y pasar tres meses en el año 2000, pero acabó por instalarse, formar una familia junto a su esposo y convertirse en un rostro popular por su trabajo en la televisión. Jimmy Shaw, Mateo en la serie La que se avecina, falleció este sábado a los 59 años a consecuencia de un cáncer de páncreas, según comunicó su representante.

Jimmy Shaw, en una escena de 'La que se avecina'.

La actriz y amiga de Jimmy, Cristina Castaño, explicó por redes el pasado septiembre la situación crítica que padecía el actor. Tras recibir un primer diagnóstico hace tres años y someterse a un tratamiento que le curó, el cáncer había regresado y necesitaba ser operado con urgencia en Lisboa. Castaño solicitaba ayuda con el fin de recaudar dinero para costear ese tratamiento. Tal y como Castaño explicó ayer en Instagram, al final la operación no pudo ser. Otros actores y compañeros de profesión de Shaw, como Nacho Vigalondo y Laura Caballero, directora de La que se avecina manifestaron ayer sus condolencias.

Nacido en Los Ángeles en 1966 y criado en la costa Este, Shaw se formó en Nueva York, entre otros con la profesora de interpretación Uta Hagen en Greenwich Village, y más adelante con Warren Robertson, formado en el Actor’s Studio y maestro de Paul Newman o Marilyn Monroe entre otros, y los con los coach Wynn Handman, y Marjorie Ballentine.

Trabajó en el teatro en Nueva York, y estrenó en Off Broadway antes de trasladarse a Los Ángeles, donde arrancaría su carrera en televisión, el medio en el que más trabajó. Tras una década en la meca del cine, y participando en series como Will y Grace, empezaron sus viajes a España hasta su traslado definitivo a Madrid. En esta ciudad al principio daba clases de inglés y hacía traducciones, trabajos que alternaba con su participación en distintas producciones teatrales en Nueva York. Shaw mantuvo siempre un firme compromiso con la interpretación, se volcó también en la formación de otros actores. Representado por Elena Lázaro, su participación en series en España incluye trabajos en Águila Roja, Cuéntame cómo pasó, El tiempo entre costuras, El Ministerio del Tiempo, La fortuna, Now and Then o The English.