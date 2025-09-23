Amaral retrasa conciertos de su nueva gira debido a una infección respiratoria

La banda zaragozana iba a presentar la Dolce Vita Tour el próximo 27 de septiembre en La Palma, el concierto se aplaza al 18 de octubre

Amaral, la banda liderada por Eva Amaral y Juan Aguirre, retrasa el inicio de su gira Dolce Vita Tour previsto para el próximo 27 de septiembre en La Palma debido a la crisis respiratoria que sufrió la cantante en Tarragona el sábado 20 de septiembre. La artista tuvo que ser atendida de urgencia al final del recital. Horas después, el grupo publicaba un comunicado en sus redes sociales en el que explicaba que sufre “una infección en las vías altas y se encuentra en proceso de recuperación”. Por indicaciones médicas, la formación aplaza su actuación en La Palma, dentro de la gira Dolce Vita Tour, del 27 de septiembre al 18 de octubre.

Eva Amaral arrastraba una fuerte bronquitis desde hacía días, como el propio grupo explicó en su cuenta de X tras finalizar el concierto en Tarragona. “La crisis respiratoria fue agravada por la inhalación de humo y cenizas de los últimos incendios en su zona. Nada de esto impidió que sintiéramos vuestra energía. El sentimiento que se creó en el concierto fue único y nunca lo olvidaremos. Gracias por estar siempre ahí”, escribieron.

En el mismo recinto, la cantante fue atendida, como relató la banda en sus redes sociales. “Gracias especiales al equipo sanitario que atendió a Eva después del show. Para todas las personas que nos preguntáis por el estado de Eva: solo es cuestión de un poco de tiempo que se recupere totalmente :) De nuevo un millón de gracias”.

Tres días después, Amaral anuncia el aplazamiento del concierto en La Palma e informa que las entradas ya vendidas “siguen siendo válidas” para la siguiente fecha prevista el 18 de octubre. Además, no participarán en el ciclo Local de ensayo de la radio Europa FM, el 25 de septiembre, y la cantante no podrá colaborar en el recital de Eladio y Los Seres Queridos del próximo 3 de octubre.