Tomavistas Extra: empeño y valentía “para defender la cultura segura”

Esta vez ha llovido, pero no sobre mojado. Los sueños de la organización y del público del Tomavistas Extra se hicieron realidad este domingo en Madrid en el esperado estreno de esta cita musical. Un evento especial ideado por el festival madrileño que intentaba, por segunda vez en menos de un mes, salir adelante. Y lo lograron. Las ganas y las autoridades permitieron prender la llama del directo en un nuevo recinto, Ifema. Una primera jornada promovida por la plataforma Vibra Mahou y protagonizada por tres mujeres que llenaron de pureza el escenario: Natalia Lacunza, Dani y Ópera Primas DJ. Una mezcla perfecta de talento y futuro que brilló con luz propia durante casi tres horas y que hizo viajar a los 600 asistentes a otro lado.

Natalia Lacunza sobre el escenario durante la primera jornada del Tomavistas. Lisbeth González

La ilusión de poder disfrutar otra vez de los conciertos en directo fue más fuerte que el mal tiempo, y poco después de las 20:00h se abrió el acceso a los asistentes. A las 21:00h la viguesa Dani hizo su aparición sobre las tablas para ofrecer un concierto lleno de magia e ilusión. Vestida de blanco, la joven promesa naturalizo su sonido sintético con un acústico e interpretó temas como Lágrimas o Mira, incluidos en su disco debut Veinte.

Tras ella llegó la esperada actuación de Natalia Lacunza, que, acompañada por su banda de chicas, también tiñó de blanco el show, un concierto muy deseado en el que presentó las canciones de su segundo trabajo, EP2. Boys, A otro lado o Llueve sonaron junto otros temas de su anterior trabajo como Nana triste o Gata Negra. Además, la artista navarra sorprendió a sus fans estrenando en directo su nueva colaboración con la banda francesa Videoclub, cantó De Mi Para Ti, junto a su autora, María Blaya, versionó temas como '...Baby One More Time' de Britney Spears o Ya no te hago falta de Sen Senra, y se despidió del escenario pinchando su último tema junto a Cariño, Modo Avión.

Natalia Lacunza y María Blaya interpretan De mi para ti en el Tomavistas. Lisbeth González

Ópera Primas DJ, en representación de la Sala El Sol, fue la encargada de poner banda sonora entre actuación y actuación con una sesión que amenizó la toma de contacto de los asistentes con sus nuevas compañeras de festival: las sillas y las normas de seguridad. Y es que aunque la música fue lo primordial, hubo un protagonista inevitable: el coronavirus. Un agente externo al que se enfrentaron con mascarilla, prohibiendo fumar dentro del recinto y con controles de temperatura en la entrada, dispensadores de gel hidroalcohólico, limpieza de baños continua, distancia de seguridad y servicio de bebida y comida en mesa.

Una cuestión de empeño

Tras haber cancelado su programación el 31 de agosto, el festival Tomavistas Extra ha vuelto a la carga para celebrar nuevas jornadas los días 23, 24, 25 y 26 de septiembre y el próximo 2 de octubre. En este sentido, la organización del festival se ha mostrado agradecida al "constante apoyo del público, las bandas, patrocinadores, colaboradores y la fuerza de todo el sector musical movilizado en conjunto para defender la cultura segura". Desde el evento también han destacado que durante meses han puesto "todo su empeño en reactivar" la música en directo y así acercar la música "en estos momentos de incertidumbre tan duros para todos"

El 23 de septiembre tendrán lugar los conciertos de Los Punsetes, Hinds y Nueva Vulcano, junto a Wurli DJ (Wurlitzer Ballroom), y al día siguiente (24 de septiembre) llegarán Dorian y L E O, con OchoyMedio DJ del OchoyMedio. Carolina Durante y Menta actuarán el 25 de septiembre, junto a Say Yes DJ de la Sala Maravillas, y Novedades Carminha y El Cuerpo del Disco lo harán el 26 de septiembre, acompañados por Adrian Le Freak representando a las salas Picnic y Tupperware. Todos ellos en Ifema. Por último, el broche final de este Tomavistas lo pondrá Chucho el día 2 de octubre en la sala La Riviera.