Resurrection Fest Online: “No podíamos apagar las luces del festival durante 2 años”

Probablemente este siendo el verano más extraño de nuestras vidas. Para los festivaleros, también. Con la mayoría de los eventos cancelados, aplazados o transformados en ciclos, la industria musical está sufriendo el mayor golpe de su historia. Tras años de absoluto crecimiento, este 2020 la burbuja de los festivales se ha convertido en una auténtica piñata. La incertidumbre ha sido su peor enemiga, pero también la única motivación para reinventarse. Es el caso del Resurrection Fest de Viveiro (Lugo), uno de los grandes festivales de música europeos, que este fin de semana celebra una histórica y gratuita edición online.

Una iniciativa solidaria que surge para recaudar fondos para los afectados por la crisis del coronavirus. En total serán 12 horas de programación que se reparten durante dos días: el viernes 28 y el sábado 29 de agosto. Un cartel en el que destaca Resurrection Fest. La Historia, un documental que repasa la historia del festival gallego desde su creación en 2006, o las diferentes actuaciones de grandes artistas que han pasado por sus escenarios como lSlipknot, Kiss o Scorpions. El público también podrá disfrutar de numerosas entrevistas y conciertos en exclusiva grabados desde diferentes estudios de grabación.

ampliar foto Programación y horarios del Resurrection Fest Online.

Esteban Girón forma parte del equipo de comunicación del evento y es uno de los nombres que ha hecho posible esta idea, que surgió, como muchas cosas en estos tiempos, "días después de que se decretase el confinamiento". Desde la organización lo tenían claro: querían construir un proyecto ambicioso desde cero: "hacer una versión online trabajada y cuidada del festival es algo que queríamos hacer, son cientos de miles de personas las que nos apoyan todos los años y teníamos la responsabilidad de no apagar las luces del Resurrection durante 2 años", explica Girón.

Pero hay mucho más detrás de este 'Resu' -así es como lo llaman sus fieles-: "sentíamos la necesidad de realizar una acción y aportar algo a la crisis del coronavirus", relata Girón. Y es que en esta ocasión los beneficios generados irán destinados a Cruz Roja y al Banco de Alimentos FESBAL, unas ayudas que llegarán a los afectados por la covid-19. Eso sí, asegura que nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de instituciones como la Xunta de Galicia y el Xacobeo: "todo el mundo se puso a trabajar, a pesar de que al principio era algo muy abstracto, pero la manera cómo se ha afrontado define mucho la grandeza de este festival", afirma Girón.

Desde el festival tienen un objetivo: avanzar. Los ánimos han decaído en numerosas ocasiones y saben que las circunstancias no son las mejores, pero el hecho de poder ayudar a la gente que peor lo está pasando les motiva: "durante más de diez años, la gente de A Mariña, de la provincia de Lugo y de toda Galicia nos ha dado muchísimo, ahora es el momento de devolvérselo".

Esperan que las donaciones aumenten durante la emisión del festival y que el público responda: "están expectantes, y la acogida ha sido abrumadora. Tenemos uno de los canales de YouTube más populares de la industria festivalera y eso nos da potencial para llegar a millones de personas, pero es mejor no aventurarse", relata Girón. Además, insiste en que esta edición online también servirá para dar las gracias a sus seguidores: "jamás sabremos cómo devolver el cariño y el apoyo que hemos recibido en este año tan difícil, sobre todo cuando tuvimos que posponer el festival a 2021".

Lo cierto es que el futuro de muchos festivales sigue siendo incierto, y aunque admiten que la situación es excepcional y deben ser cautos, ya están trabajando para el próximo Resurrection: "siempre que el público, las autoridades y las instituciones quieran, seguiremos estando ahí". Y aunque sobran ganas para vivir la experiencia online, y el público es el auténtico cabeza de cartel, Girón admite que echará de menos no ir al recinto: "aunque son días en los que duermes poco y trabajas mucho, merece la pena ver disfrutar a la gente".

Eso sí, para que esta extraña edición del Resurrection Fest se pueda celebrar los artistas han tenido que poner mucho de su parte participando desinteresadamente: "no podemos estar más agradecidos. Nos hemos sentido muy queridos por parte de los artistas, las oficinas de management, los sellos y las autoridades. En momentos de crisis la cultura es el primer sector con el que la sociedad deja de contar y eso es catastrófico para los que nos dedicamos a ella y para el futuro de todos", agrega contundente Girón.

Durante esta edición especial, Girón ha sido el encargado de dirigir el documental que se emitirá sobre el festival, un repaso por el Resurrection Fest en el que destaca la adversidad que caracteriza a esta cita: "la primera edición la organizaron unos chicos de 18 años para ver y telonear a su banda favorita -Sick Of It All- en su pueblo y se suspendió por problemas de salud de sus integrantes. Desde este punto a terminar siendo un festival que este año iba a albergar más de 120.000 personas durante cuatro días en una localidad costera de 16.000 habitantes ha pasado toda una vida. Es un ejemplo de superación y de éxito con muchos momentos difíciles como los vividos este 2020".