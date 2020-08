‘Procesismo’ de la voluntad

La ya muy extensa bibliografía sobre el procés se amplía con un nuevo libro, pero no con otro libro más. Difícilmente puede asimilarse a los diversos géneros donde se inscriben la mayor parte de lo publicado. No pretende, para empezar, funcionar como crónica objetiva de los hechos; no podría serlo pues Jordi Muñoz, independentista convencido, declara desde el arranque su pretensión de escribir un ensayo combativo que, no obstante, huye del panfleto. No es tampoco un trabajo académico; el profesor Muñoz, uno de los más competentes de su generación de politólogos, evita el lenguaje científico sin que eso signifique que prescinda de sus habilidades analíticas ni su conocimiento del objeto que estudia. Y no se trata, por fin, de unas memorias; el autor no ha sido protagonista de los acontecimientos, aunque sí sea una voz muy escuchada en ese amplio sector de la sociedad catalana partidario de la secesión.

Es justo esa combinación de lo que el libro no quiere ser y, a la vez, subyace a su elaboración, lo que lo hace digno de ser doblemente tenido en cuenta. Por un lado, para entender cómo el independentismo más sofisticado interpreta lo ocurrido durante la última década. Por el otro, para entender lo que propone para la siguiente. En relación con el pasado, el libro tiene el interés de enfrentarse al nacionalismo hiperventilado, criticando las decisiones tomadas desde la Generalitat en el convulso otoño de 2017. Con lúcido realismo (sobre todo si se compara con los bajos estándares de esa cualidad en casi todos los demás intelectuales del procés), Muñoz explica por qué Cataluña no es hoy un Estado. Simplemente no se daban las condiciones fácticas considerando la división social interna, la sólida estatalidad española y el contexto europeo. Además, el autor se atreve a criticar la falta de legitimidad democrática de la declaración unilateral de independencia que, ilegalidades al margen, nunca ha llegado a tener detrás a la mayoría de los catalanes. Se trata, es verdad, de una interpretación más o menos estándar para cualquier analista externo pero que suena a traición entre los actuales partidarios de Carles Puigdemont.

En relación con el futuro, en cambio, el libro no resulta rompedor. De hecho, “la propuesta para el día siguiente del procés” (subtítulo del libro) consiste solo en recetar más de lo mismo. A partir de una muy discutible premisa que niega la posibilidad de una avenencia que acomode a las distintas sensibilidades que conviven en Cataluña y a éstas con las del conjunto de España, el autor se limita a las fórmulas ya consabidas. Si la ruptura no ha alcanzado el 50% de los votos, la meta debe ser superar esa cifra; si quienes no la desean seguirán siempre rondando la mitad, habrá también que seducir a parte de éstos con los cantos de sirena del referéndum soberanista (aunque eso suponga ignorar a un tercio de los catalanes y por supuesto a una gran mayoría de españoles); y si es difícil que una democracia consolidada y europea como España acepte tal jugada, el objetivo consiste en atacar internacionalmente su reputación.

Es muy posible que el autor, que es intelectualmente honesto, sepa que ese déjà vu tampoco superará el principio de realidad. Y, aunque es un indudable avance mirar a los hechos con el realismo de la razón, resulta decepcionante que el procesismo de la voluntad nos condene a seguir empantanados.