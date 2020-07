La nueva normalidad en el Bilbao BBK Live ‘Uda’: “Parecía un domingo en el campo”

EN VÍDEO: Entrevista con Elena Nieto, líder de Yawners, tras su paso por el Bilbao BBK Live 'Uda'.

Esta edición del Bilbao BBK Live tiene muy poco de normal. El mítico recinto de Kobetamendi debería estar recibiendo en su hierba a las decenas de miles de aficionados a la música que cada año corren afanados para hacerse un hueco frente al escenario donde toca su artista preferido. Una escena que solían repetir ajenos a las majestuosas vistas de las montañas que rodean el festival.

Pero este año no hay nadie, hasta el punto de que cuando Elena Nieto (Salamanca, 27 años) llegó al lugar donde le había citado la organización, le preguntó al resto de su banda (Yawners), aún en el coche: “¿Seguro que es aquí?”. Con motivo de la excepcional situación de la pandemia de la covid-19, desde el festival han decidido que ya que no se ha podido celebrar la edición 2020 -que iba a contar con artistas de talla internacional como Bad Bunny, Kendrick Lamar, Pet Shop Boys o The Killers- quería ofrecer a los fans acérrimos una experiencia lo más cercana posible a través de un ciberfestival.

La llamada de la organización para participar en esta excepcional edición en streaming le pilló a Elena en la Costa Brava, donde le sorprendió la declaración del estado de alarma, y donde ha pasado el confinamiento. “Estábamos desperdigados, porque el resto de la banda, Teresa (batería) y Tomás (bajista) estaban en Madrid. Hacía un montón que no ensayábamos, pero la organización nos cedió un local de ensayo en Bilbao y ellos se fueron en coche, yo en avión y allí nos vimos”, relata. Sí, tras meses sin verse, solo contaron con tres horas de ensayo para preparar la actuación, cargar el coche y salir directos al recinto, donde les esperaba un concierto muy diferente.

Afectados o no por una situación de pandemia, hay una máxima que siempre se repite en los festivales y que este año, tampoco ha cambiado: si algo puede salir mal, saldrá mal. Y en el caso de Kobetamendi, la lluvia siempre puede hacer acto de presencia. Lo hizo, a lo grande, y obligó a los técnicos y a la banda a cambiar de localización a toda prisa para poder sacar el evento adelante. Una vez establecidos, con una carpa protegiendo todo el aparataje técnico, llegó la hora de la prueba de sonido, pero esta vez nada de ir unas horas antes y disfrutar de un almuerzo por el centro de Bilbao. Cuando se comprobó que todo sonaba bien, un traguito a la botella de agua, otro al botellín de cerveza y a tocar.

Con su gorra, inseparable complemento de la artista, y una correa de la guitarra con los colores del arcoíris -para celebrar el Orgullo-, comenzaron los primeros acordes, acompañados por los nervios y las sensaciones extrañas de tocar para cámaras y no para personas. “Fue súper raro, pero muy emocionante, sentí que todo volvía a rodar después del parón. Era como tocar en los conciertos de Radio 3, pero sin público. Lo disfruté mucho, pero no sé si me acostumbraría a que los conciertos siguiesen siendo así”, explica Nieto.

Para Elena Nieto, lo del BBK fue un día diferente en la oficina, pero sobre todo, un reconocimiento por parte del festival en un momento de gran dificultad. Sobre el escenario de Kobetamendi también han estado artistas como Dora, El Columpio Asesino, John Talabot, Amorante y Katza. Aunque el guion parecía propio de una novela de ciencia ficción, Nieto ha disfrutado de una experiencia que espera sea única: “Siempre que he ido allí ha sido al festival, así que no me había fijado en que había una cervecería enorme. Estuvimos tomando algo mientras volvían a montar todo, y parecía como un domingo en el campo”, recuerda.

Puedes ver la entrevista completa, aquí.