Cuatro discos de esta semana

Phoebe Bridgers vuela por fin sola

Por Laura Fernández

La tristeza aterciopelada del emo folk de Phoebe Bridgers amplía fronteras —la orquestación de ‘Savior Complex’; el bosque de arpegios de ‘Halloween’– en este su segundo álbum, en el que la compañera de banda de la también emo folker Julien Baker (en Boygenius) y del no menos autocompasivo Conor Oberst (en Better Oblivion Community Center), se interna en una fascinante exégesis redentoramente expansiva (‘Chinese Satellite’), que dibuja un calmo impresionismo con aspecto, por momentos, de fábula (‘Garden Song’), intensamente preciosista y con una paleta de colores lo-fi (atentos a ‘Kyoto’), a ratos, superior a la de Baker. No, ya no queda ni rastro de Ryan Adams, ni de su tormentosa relación. Bridgers vuela por fin, y prometedoramente bien, sola.

Punisher. Phoebe Bridgers. Dead Oceans.

La ambición radical de Moses Sumney

Por David Broc

Publicado inicialmente en dos partes durante la primera mitad de 2020, græ, esperado retorno de Moses Sumney, cobra nueva vida, y redimensiona su relevancia, en una versión unificada, que gana en coherencia y solidez cuando se escucha de una sentada y ya figura entre los lanzamientos más alucinantes del año. De ambición radical, sin brújula estilística pero consciente en todo momento de lo que quiere, græ parte del R&B para llegar al meollo del pop moderno: por el camino, y con ayuda de estrellas como Thundercat, Jill Scott o James Blake, Sumney acompaña sus reflexiones sobre la soledad y el amor imposible con una fusión tan caótica y desordenada como hermosa y rompedora de folk, jazz, electrónica y pop soul espiritual.

græ Part 1 & 2. Moses Sumney. Jagjaguwar-Popstock!

Los ambientes sonoros de Beatriz Ferreyra

Por Álex Sánchez

Se reúnen en este disco (que tiene en Echos +, también publicado estos días, un complemento perfecto) tres composiciones recientes (2001–2018) de la artista argentina Beatriz Ferreyra. Fue estudiante del pivotal GRM parisino en los años sesenta, grupo en el que culminó su formación como asistente de composición de Pierre Schaeffer. Las tres obras de este volumen dan buena cuenta de una de sus principales vías de acción, la música electroacústica: la voz concreta y su transformación en abstracción coral, la relación entre mascotas y sus dueños, y un homenaje en clave de humor a Bernard Parmegiani articulan un diálogo único entre música orgánica e intervenciones electrónicas que, partiendo de estructuras mínimas, deviene en complejos ambientes sonoros.

Huellas entreveradas. Beatriz Ferreyra. Persistence of Sound.

Dunford y Rondeau: eclosión de talento

Por Luis Gago

No pueden ser más diferentes: uno (Dunford) parece el chico más aplicado y formal de la clase; el otro (Rondeau) tiene aspecto de rebelde, una mezcla de eremita y revolucionario del 68. Son dos de las perlas de la inagotable escuela interpretativa francesa de la música antigua. Ambos, en virtud de los instrumentos que tocan y de su fantasía, son requeridos por los mejores grupos europeos para formar parte de la sección del continuo, pero cuando dan la verdadera medida de su genio es en solitario o, como aquí, ejerciendo mutuamente de acicate para que interactúen sus talentos. Un programa francés (Couperin, Visée, Lambert, Marais, Charpentier, D’Anglebert, Forqueray, Rameau) atrapa gozosamente nuestra atención de principio a fin. De “filibusteros de la alegría” se autocalifican. Voilà!

Barricades. Thomas Dunford (archilaúd) y Jean Rondau (clave). Erato 0190295269937.