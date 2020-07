La Semana Negra de Gijón: un respiro literario en medio de la pandemia

La Semana Negra ha generado a lo largo de su historia miles de anécdotas, no todas confesables. Esta edición tan particular y que EL PAÍS no puede cubrir in situ tiene alguna también. Ángel de la Calle nos cuenta una. “Carlos Zanón llegó en tiempo y fecha tras una odisea de anulaciones de vuelos entre Barcelona y Asturias, en la que la posibilidad de hacerle viajar en tren 10 horas, entre Barcelona y León y que allí que el escritor leones Luis Artigue lo recogiese en la estación y lo trajese a Gijón, era la alternativa. Un lío monumental porque Carlos participaba el primer día de la SN y siempre es uno de los escritores más solicitados. Por fortuna el vuelo se descanceló y arribó en fecha. Tres días después Carlos quería quedarse toda la semana, decía que ay que estaba aquí y se lo estaba pasando también para qué iba a marcharse, que él haría lo que le pidiésemos, presentar, escribir en A quemarropa… ese ha sido el espíritu del festival este año. Y Carlos me llama cada día para recordarme lo cabrón que soy por no haberle dejado quedarse en este festival que también es suyo”.