La playlist de Fernando Trueba: Gilberto Gil, tradición y vanguardia

Después de haber dedicado listas a Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento y Marisa Monte, no podía faltar una dedicada a Gilberto Gil.

Gil es musicalmente poderoso, un genio rítmico, capaz de hacer que cada canción de un disco suene a un género distinto y sin embargo sin perder ni por un segundo su personalidad.

Ha colaborado con todos los músicos interesantes de su generación y de las anteriores, ha escrito música de películas y ha sido Ministro de Cultura, pero eso no debería hacer olvidar que Gil es un músico al cien por cien.

Yo tengo debilidad por su afición a versionar: los Beatles, los Rolling Stones, Bob Marley, James Taylor... y he incluido algunas de mis favoritas en la lista de hoy. También sus directos suelen ser excelentes, y su disco Quanta, aunque no sea de los menos conocidos de los clásicos de él, me parece una joya de principio a final.

Cuando hace música tradicional la hace sonar vanguardista. Escuchar a Gil es siempre una alegría.

Escucha directamente en Spotify esta y otras playlists de EL PAÍS