Antonio de la Torre y Raúl Arévalo tienen ‘El plan’

Son tres perdedores. Nunca han llegado a nada y no parece que su destino vaya a a cambiar. Paco (Antonio de la Torre), Ramón (Chema del Barco) y Andrade (Raúl Arévalo) llevan en paro desde que la empresa de seguridad en la que trabajaban cerró. Aprovechan las jornadas para hablar, hacerse compañía y pensar en nuevos propósitos. Pero un día, a las nueve de la mañana, los tres amigos deciden ejecutar un plan. El plan lo cambiará todo. Aunque no será sencillo: diversos contratiempos no les dejan salir de casa y empiezan las discusiones. El plan se basa en la obra teatral de Ignasi Vidal, ha sido dirigida por Polo Menárguez y se estrena el próximo viernes. Y aquí tenéis una secuencia.