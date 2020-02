Nuevo aire en el Ballet Nacional de Cuba

El nombre de Alicia Alonso es sagrado en Cuba. Todo el mundo elogia sus innegables aportes, y aunque los conocedores saben que no pocos males que arrastra hoy el Ballet Nacional de Cuba se deben también a sus errores, nadie lo admitirá en público. Mucho menos su actual directora, Viengsay Valdés.

Al contrario, cuando uno le comenta que debe ser duro estar en su posición, pues cuando quiera cambiar algo, alguien dirá, esa coreografía no se puede cambiar porque así la hizo Alicia, o Alicia dijo esto o aquello, ella salta de inmediato: “No estoy de acuerdo con que traten de presentar a Alicia como un fenómeno en particular, cuando a McMillan tampoco se le puede cambiar nada, ni a Ashton, ni a Balanchine, entre muchos, y eso no ha impedido que el New York City Ballet o el Royal Ballet de Londres, por solo citar dos ejemplos, que se sigan desarrollando sin afectar el legado coreográfico de estos grandes creadores. ¿El legado de Balanchine le pesa al New York City Ballet? Por parte del BNC considero que el legado de Alicia no es solo coreográfico. Ese legado abarca un espíritu de trabajo, una pasión por la danza, constancia y dedicación que siguen siendo importantes ejemplos para cualquier bailarín del mundo”.