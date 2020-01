Buckingham es el nuevo ‘Juego de Tronos’: lluvia de ofertas de plataformas para fichar a Enrique y Meghan

En plena oleada de titulares sobre la casa real británica provocados por el anuncio de secesión de Meghan Markle y Enrique de Inglaterra y su deseo de alcanzar gradualmente "la independencia económica", las plataformas se están volcando en idear nuevos productos con la familia como protagonista. Netflix, HBO, Disney, Apple TV... Como si fuese una trama de Juego de Tronos, comienza la guerra por los Windsor.

HBO Max, que empezará a operar en mayo en Estados Unidos, ha anunciado esta semana una serie satírica de animación. Se llamará The Prince y su historia estará contada desde el punto de vista del príncipe Jorge, el hijo de seis años de Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra, al que se le achaca una personalidad manipuladora y caprichosa, como de diva del espectáculo. La idea viene de las viñetas que Gary Janetti, guionista de Padre de familia, publica en una cuenta de Instagram, que cuenta con más de 900.000 seguidores. Janetti también dará voz al hijo de los duques de Cambridge, Orlando Bloom será Enrique de Inglaterra e Iwan Rheon (Ramsay Bolton en Juego de Tronos), el príncipe Guillermo

Con ironía, la serie seguirá al príncipe Jorge "a través de las 775 habitaciones del palacio de Buckingham, entre el montón de corgis que acompañan a su familia, y la escuela primaria con los plebeyos", según los responsables del proyecto. A través de "los ojos del joven príncipe Jorge", la serie presentará personalidades como "su moderna tía Meghan y su tío Enrique", dice la cadena en un comunicado. The Prince aún no tiene fecha de estreno.

La familia real ya está acostumbrada a que la televisión la refleje con humor. The Windsors, que se estrenó en Reino Unido en 2016 en Channel 4 y en España está disponible en Netflix, muestra a los miembros de la corona británica con en historias marcadamente más absurdas. Kate Middleton tiene origen gitano y contrae el Ébola; Guillermo trabaja como camarero en un local de kebabs y Camilla decide quedarse embarazada con 68 años para que su hijo sea el heredero.

Aún sin un proyecto sobre la mesa, Netflix ha confirmado que persigue a los duques de Sussex para hacer "algo". Literalmente, cualquier cosa. "¿A quién no lo interesaría?", le ha dicho Ted Sarandos, director de contenido de la plataforma, al diario británico The Guardian. Netflix está mundialmente asociada a la familia real británica, y en concreto por la figura de Isabel II, por el éxito de The Crown, la serie sobre el reinado de la monarca. Pero ahora todo el interés de la casa está en fichar a los mismísimos protagonistas: Enrique de Inglaterra, quien, si acepta, debutaría como actor, y a Markle, quien ya es actriz.

El príncipe Enrique ya colaboró el año pasado con Apple TV en un documental sobre salud mental y bienestar junto a su mujer y Oprah Winfrey. Además, Markle, que se dio a conocer como actriz con la serie Suits, ha firmado un acuerdo para prestar su voz a un proyecto de Disney todavía sin título, a cambio de una importante donación a una organización que protege a los elefantes, según reveló este mes el diario británico The Times. En la guerra del streaming, la nueva batalla es por Enrique y Meghan.