La nueva novela de Fernando Benzo (Madrid, 1965), Nunca fuimos héroes, urde su trama en torno a la banda terrorista ETA. Anclada en nuestro presente, éste necesita el tiempo íntimo, el personal, el que pasó y dejó huellas indelebles. Su protagonista arrastra viejas ilusiones y actuales desilusiones, en la figura del excomisario Gabo. Un día lo llama un antiguo jefe en la policía para pedirle que haga un trabajo. Ha regresado a España un antiguo jefe etarra, Harri, y Gabo debe hacer un seguimiento de todos sus movimientos para averiguar cuál es el motivo de su sorpresivo regreso. Gabo acepta de mala gana el encargo, sólo la oportunidad de atrapar al que tanto dolor le ha causado antaño, le obliga moralmente a hacer la faena. Gabo es un especialista en seguimientos. Lo hizo en los años de plomo, con algunos fracasos pero también con resonantes éxitos. Gabo es el hombre perfecto para atrapar a un terrorista tan sanguinario como escurridizo. Pero, además de ser un excelente profesional, es un hombre con algunas dudas. Sobre todo en torno a su propia faena. Esas dudas, esas reflexiones a las que se entrega como si las necesitara para curar viejas heridas, son las que le dan credibilidad moral y narrativa a la novela. Nunca fuimos héroes es un thriller excelentemente escrito. No sobra nada, y se nota que Benzo es fiel a la máxima stendheliana, que él mismo cita en una entrevista: “Si no sabes describir cómo un personaje atraviesa una puerta, escribe que atravesó la puerta y a otra cosa”. Benzo, obviamente, sabe describir a un personaje atravesando una puerta, pero su poética lo decide por la segunda opción.

En la página final de agradecimientos, el autor nos da una valiosa información. Escribe que alrededor del 2001, él y Pedro Gómez de la Serna habían decidido escribir un libro sobre el papel de la policía en la lucha contra ETA. Y lo hacían teniendo en cuenta que ambos habían trabajado en el Ministerio del Interior. Al final, confiesa que se decidió no publicarlo para no romper el compromiso de confidencialidad con algunas personas. Por eso Nunca fuimos héroes da siempre la sensación de verdad de los hechos relatados, aunque siempre filtrados por las estrictas leyes de la ficción. Gabo es inclemente con los Gal, es autocrítico consigo mismo y con el cuerpo al que sirvió. Sólo incurre en un error de apreciación política, aunque no estaba obligado a acertar, cuando afirma que con ETA “ya no se ganan medallas ni votos”. Tildando de etarras a sus adversarios políticos, la derecha cree que todavía se pueden ganar elecciones. Que se cuide Gabo, que no sea que un día lo tachen de proetarra.