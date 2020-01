Radiohead abre su archivo

Radiohead le planta cara al algoritmo de Internet y se propone construir su propio relato de una carrera de más de tres décadas. La banda británica le ha metido mano a su archivo y ha ordenado sus rarezas. Su web es ahora una biblioteca de vídeos, discos, camisetas y otros documentos que, aseguran, servirá para que sus fans y otros curiosos encuentren con mayor facilidad esa parte de su trabajo que se pierde en la Red.

Del 20 al 24 de enero, Colin y Jonny Greenwood, Ed O'Brien, Philip Selway y Thom Yorke se turnarán como bibliotecarios. Un día cada uno, los miembros del grupo seleccionarán su material favorito de uno o varios discos. El primero ha sido Colin Greenwood, y como ha contado en su cuenta de Twitter —ahí explicarán los músicos de la banda su nuevo trabajo de comisarios— ha decidido destacar tres piezas: un vídeo de una actuación en MTV de 1995 en el que interpretan Nobody does it better; otro de un concierto de mayo de 1996; y otro de un recital de 1997. Los seguidores más fieles del grupo disfrutarán de grabaciones de más de una hora y hasta nueve canciones —"sin anuncios", advierte Greenwood—, y con ese particular atractivo de los vídeos VHS. No hay espacio para el HD, el 3D y otros artificios audiovisuales en esta primera selección.

Colin Greenwood, como el resto de sus compañeros, ha destacado este material entre varios de sus discos que, en esta particular biblioteca, se distinguen por una guía de colores en la parte superior de la web. Al pinchar en cada tono aparece una selección más amplia de material que no solo se escucha, también se vende. Radiohead lucha así contra el relato que los buscadores imponen de su historia y, de paso, la banda hace negocio con camisetas y venta de discos. Incluso da la oportunidad al usuario de encargar piezas descatalogadas.

El cebo es sencillo: en la web ya hay varias rarezas de Radiohead que no estaban disponibles hasta ahora en los servicios digitales de streaming y descarga, incluyendo el estreno de la banda en 1992, el EP Drill, con I Want None of This extraída de la compilación del 2005, Help!: A Day in the Life, y el EP de remezcla de TKOL RMX 8 de 2011.

El carné de socio de Colin Greenwood, uno de los miembros de Radiohead.

Una vez terminen de ejercer de destacar contenido, la selección de la banda y todo el material inédito seguirá en la web. Para completar "la experiencia" —publicar discos ya no es suficiente— Radiohead ofrece la posibilidad de hacerse con un carné de socio de esta biblioteca, y promete no comercializar los datos de las personas que se registren. Arranca así esta banda su particular batalla contra Internet pero desde Internet.