Primavera Sound y Sónar: competencia feroz por el público

La competencia entre los principales festivales españoles por hacerse con el público es feroz. Si en semanas anteriores se pudo ver al Mad Cool y Bilbao BBK Live anunciando los distintos grupos y artistas que participarán en las ediciones de este año, como en una carrera por situarse como la primera opción ante todos, ayer fue una jornada intensa en la que los barceloneses Primavera Sound y Sónar, dos certámenes con más de 130.000 asistentes cada uno, coincidieron en el anuncio de sus programaciones.

El primero fue el Primavera Sound, aunque por error. Pavement aguó un poco el anuncio del 20º aniversario del festival. Este mastodonte de la música en directo tenía previsto anunciar su oferta ayer a las 10.00, hora española, pero el descuido de los responsables de comunicación de la banda estadounidense aceleró todo. El certamen se vio en la obligación de sacar su programación antes de tiempo después de que el grupo estadounidense publicara el cartel en la noche del miércoles. No era la primera vez que el festival se encontraba con el fuego amigo en casa. En 2018, la banda británica IDLES también cometió el error de filtrar el cartel antes de lo previsto, cambiando a la carrera los planes de comunicación.

Primavera Sound 2020 contará con figuras consolidadas como Iggy Pop, Massive Attack, The Strokes, Beck, Lana del Rey, Bad Bunny, The National, Bad Gyal, Brockhampton, Tyler, The Creator C. Tangana o los impacientes Pavement. La cita barcelonesa vuelve a apostar por la diversidad estilística y se vuelve a distinguir por un conjunto de calidad más allá de los primeros espadas. Es la famosa letra pequeña del certamen que termina por ser una retahíla de nombres sobresalientes como Little Simz, Weyes Blood, Fontaines D.C., Bikini Kill, Chromatics, Kacey Musgraves, King Princess, Young Thug, Bill Callahan, The Jesus and Mary Chain, Caribou, Cigarettes After Sex, Yo La Tengo, Brittany Howard, Mavis Staples o Kim Gordon, entre otros. Y en la nómina de nombres españoles destaca la presencia de Amaia, Núria Graham, Lorena Álvarez y Carolina Durante. En total, 211 artistas de 35 nacionalidades pasarán por los escenarios del Primavera Sound, que se celebrará entre el 3 al 7 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona.

Apenas dos semanas después, será el turno, también en la misma ciudad, del Sónar. Ayer no habían pasado más que unas horas del anuncio del competidor, cuando el festival de electrónica y música avanzada comunicó su programación, marcada por los sonidos de vanguardia, las figuras emergentes del trap y los ritmos urbanos más recientes. Entre el 18 y el 20 de junio se podrá ver en el recinto de Fira Gran Via, en l’Hospitalet, a The Chemical Brothers, Arca, THE BLAZE, Carl Cox, Mura Masa, Eric Prydz, Richie Hawtin, AJ Tracey, Laurent Garnier, The Black Madonna, Charlotte De Witte, Princess Nokia, Telefon Tel Aviv, Dave y DESPACIO, el proyecto de clubbing circular y sonido de alta fidelidad (con James Murphy y 2manydjs).

Otro año más, Sónar +D será una de las bazas más importantes del festival, con su propuesta de congreso dedicado a la creatividad y la tecnología.