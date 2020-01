Globos de Oro 2020: Tanta serie para tan poco premio

Netflix publicó hace unos días una lista con los contenidos más vistos por sus usuarios en 2019. A la cabeza estaba Criminales en el mar, una película de la casa, protagonizada por Jennifer Aniston y Adam Sandler, y vista, según la propia plataforma, por más de 30 millones de usuarios tras su estreno el 14 de junio del año pasado. Después estaba la tercera temporada de su serie insignia, Stranger Things, que —siempre según la plataforma— se convirtió en julio en la más vista de la historia de Netflix, con 40 millones de reproducciones el primer mes (de ellos, solo 18,2 millones habían terminado la tanda completa de capítulos). Seguía una cinta de acción de Michael Bay estrenada por ellos, 6 Underground, la fantasía épica The Witcher, que ha logrado entrar en la lista pese a haberse estrenado el 20 de diciembre; The Umbrella Academy, la serie de una familia de superhéroes, y luego algunas películas estrenadas y creadas por Netflix: El irlandés, de Scorsese, en la quinta posición; Triple Frontera, con Ben Affleck y Oscar Isaac, en la séptima y The Highway Men, una producción sobre Bonnie y Clyde y con Kevin Costner en la décima. Quitando la película de Scorsese, que se estrenó en cines, todos estos títulos tienen algo en común: ninguno aspira a un solo Globo de Oro, los premios más internacionales de la televisión, y que se entregan el domingo por la noche en Los Ángeles.

Netflix se convirtió en diciembre en el estudio que más nominaciones recibe en una sola ceremonia: 17 por sus estrenos en cine y otras tantas por sus series, entre las que figuran los niños bonitos de la crítica como The Crown, Creedme, The Politician o El método Kominsky. Aquel día, la plataforma pasó también a encarnar la encrucijada en la que, cada vez más, se va encallando la producción televisiva. El número de estrenos de series sube cada año, de 487 en 2017 al récord de 530 producciones solo en Estados Unidos en 2019; con una oferta cada vez más aberrante resulta más complicado no ya decir qué es lo mejor de cada año, sino alinear a público y crítica en tendencias concretas. La relevancia de un premio depende de ello.

Hasta ahora, la tradicional tensión entre lo más visto y lo más premiado se había mantenido en unas relativas tablas. Mad Men, que tuvo una audiencia famosamente baja durante sus siete temporadas, acabó ganando cinco Globos de Oro (tres mejor a serie dramática y dos a su protagonista, Jon Hamm). Pero en el otro extremo está The Walking Dead, la serie de zombis, considerada un producto minoritario pero que lleva diez temporadas en antena: cinco de ellas como la serie más vista de la televisión estadounidense y nueve como la más vista por cable. Al menos estuvo nominada a un Globo de Oro como mejor serie dramática. Público y crítica se alinearon en eso. Fue en su primera temporada, en 2010. Ese año se hicieron 216 series.

En 2019, el número disparado de producciones ha tenido especiales dificultades para encajar en las cinco nominaciones de los 11 premios que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywod entrega desde 1944. Desde que se anunciaron, el 9 de diciembre, la crítica lamenta la falta de grandes favoritos: Así nos ven, sobre el racismo en el Nueva York de los ochenta, o Muñeca rusa, una fantasía existencialista (ambas en Netflix). El público se pregunta dónde está Juego de tronos, de lejos la serie más vista el año pasado, o Euphoria (ambas de HBO). Y en medio, los Globos de Oro, que durante años fue la marca progresista que equiparaba la televisión al cine, unos Oscar menos encorsetados, o sea, con más libertad. En 2009, los premios de la Academia ampliaron a diez las nominadas a Mejor Película, precisamente para no dar la espalda a las favoritas del público. Ahora, los Globos de Oro deben decidir qué hacer con tanta serie.