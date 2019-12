El guitarrista John Frusciante vuelve a Red Hot Chili Peppers una década después

John Anthony Frusciante vuelve a Red Hot Chili Peppers. El célebre guitarrista tocó por última vez con la banda en 2009, y después la abandonó durante una década. Le sustituyó Josh Klinghoffer y ahora ambos artistas se intercambian los papeles: el camino de Klinghoffer se separa del grupo, que se reencuentra con Frusciante. "Josh es un buen músico al que respetamos y amamos. Estamos profundamente agradecidos por el tiempo pasado con él y por los incontables regalos que ha compartido con nosotros. A la vez anunciamos, con gran entusiasmo y los corazones llenos, que John Frusciante vuelve a nuestro grupo", reza un comunicado difundido por Red Hot Chili Peppers en su cuenta en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Red Hot Chili Peppers (@chilipeppers) el 15 Dic, 2019 a las 12:28 PST

Es la segunda vez que el guitarrista, cantante y compositor regresa a la banda tras dejarla. Frusciante se incorporó al grupo en 1988, tras el fallecimiento por sobredosis del guitarrista Hillel Slovak, miembro fundador de Red Hot Chili Peppers. El músico participó en los discos Mother’s Milk y Blood Sugar Sex Magik, uno de los más conocidos de la banda californiana. En 1992 se marchó, y pasó varios años recluido en su casa y en la lucha contra la adicción a la heroína. Mientras, también editó su primer disco en solitario, Niandra Lades and Usually Just a T-Shirt.

Regresó seis años después, para grabar otro de los álbumes más célebres de Red Hot Chili Peppers: Californication. Frusciante también participó en By the Way y permaneció con el grupo hasta 2009, cuando eligió centrarse en sus propios proyectos. El guitarrista es autor de más de una decena de álbumes en solitario.

La banda tiene varios conciertos ya previstos para 2020, entre Europa (Grecia, Italia, Francia, Holanda) y EE UU, como informa su web oficial.