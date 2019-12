La verdad de las mentiras

Es un libro de no ficción, pero se deja leer como una novela de detectives. Tal vez por eso, porque es una historia real con una trama que atrapa, el libro del gran escándalo del periodismo alemán triunfa desde hace meses en Alemania. Juan Moreno firma Tausend Zeilen Lüge (Rowohlt), que se podría traducir como Mil líneas o renglones de mentiras y que cuenta la batalla en solitario de Moreno para desenmascarar a un gran impostor, Claas Relotius, y salvar de paso su pellejo laboral.

El escándalo saltó hace ahora justo un año, cuando Der Spiegel, el gran semanario alemán, reconoció que Relotius, su reportero estrella, había fabricado muchas de sus historias. Inventó entrevistas que nunca sucedieron, describió sitios en los que nunca había estado y embelleció la realidad hasta retorcerla y volverla irreconocible. Acorralado, Relotius acabó confesando sus pecados.

Pero llegar hasta ahí no fue fácil. Der Spiegel, una publicación de enorme prestigio, tardó en asumir que uno de los suyos, un tipo querido y admirado en la redacción, era un gran impostor. Al final, solo fue posible gracias a la obstinación de Moreno, un periodista freelance hijo de emigrantes andaluces, que se jugaba el puesto. Había firmado a medias una historia con Relotius y empezó a sospechar que lo que había escrito su compañero no era verdad. Elevó sus dudas a la jefatura, que no le creyó. Ahí arrancó la lucha a contracorriente y en solitario de Moreno, para convencer a unos editores empeñados en creer a su periodista estrella. Moreno viajó a Estados Unidos en busca de la verdad, y las fuentes que nunca existieron forman parte del libro, que ha logrado despertar el interés de lectores mucho más allá de los círculos periodísticos, desde su salida a la venta en septiembre.

Este es el quinto libro de Moreno, que antes escribió de fútbol y de cocina, además de una novela, entre otros muchos temas. Pero nunca antes había tenido semejante éxito. El título del libro hace alusión a la longitud de los artículos que le encargaban a Relotius. Gracias a su pluma fina y a su capacidad de llegar supuestamente a las historias a las que nadie más llegaba, la revista le pedía textos excepcionalmente largos, un privilegio reservado solo para los mejores reporteros.

Juan Moreno, en su estudio de Berlín. Oliver Wolff Contacto

Moreno asegura que él es el primer sorprendido. "La gente me dice que es como un thriller. Lo escribí en un momento en el que me daba todo igual, y conté todo, lo que sufrió mi familia, y creo que esa honestidad le llega al lector", explica ahora a EL PAÍS. Cree también que, al margen de la trama, el libro ha generado interés porque conecta con una era en que las noticias falsas y el valor de la información se ha convertido en un tema político de primer orden.

Lo escribió, dice, porque quería contar su versión de lo que pasó, pero lo hizo con miedo de lo que pudiera pasar, de acabar demandado y despedido por la revista. Pero sucedió justo lo contrario. Mientras lo escribía, Der Spiegel publicó la pasada primavera un primer informe con los resultados de la investigación del escándalo, en el que respaldaba la versión de Moreno y entonaba un sonado mea culpa. Desde entonces, el caso Relotius ha removido los cimientos de la prensa alemana, que ha endurecido los controles.

El impostor contraataca

Sí ha anunciado una demanda contra él Christian Schertz, el abogado de Relotius, porque dice que el libro contiene una veintena de "falsedades significativas y falsas representaciones". Cuestiona el abogado además, si es "éticamente aceptable escribir un libro sobre una persona con una evidente enfermedad psíquica". El propio Relotius aparece citado en Die Zeit diciendo: "hHgo frente a todo de lo que soy responsable, pero no tengo por qué aceptar falsas interpretaciones y afirmaciones [...]. Moreno construye un personaje". En la prensa alemán han aparecido algunos artículos cuestionando la veracidad de algunas menciones del libro, sin disputar sin embargo la tesis ni los hechos fundamentales.

No hay planes todavía para traducir Mil mentiras a otro idioma, pero sí se prepara un película, que está previsto que se estrene en Alemania en 2021. Mientras, Moreno sigue trabajando de reportero. Acaba de venir de Malta, adonde ha viajado para escribir sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia. Aunque su vida ha cambiado, probablemente para siempre. Cuenta con el reconocimiento de un país que le considera poco menos que un héroe; a la vez, sabe que Relotius, el hombre al que con sus pesquisas condenó a los infiernos, puede no haber dicho aún la última palabra.