El joven Ahmed, la nueva película de los Dardenne —cineastas premiados dos veces con la Palma de Oro en Cannes, por Rosetta y El niño—,se conduce con las mismas herramientas que desde finales de los años noventa implantaron estos hermanos belgas en un cine social que desde entonces no ha vuelto a ser el mismo. Siempre mimados por el festival de festivales, lograron el premio a la mejor dirección en el pasado Cannes, pero la decisión del jurado no acabó de convencer a un amplio sector de la crítica. Todas sus películas son buenas, pero a estas alturas no basta solo con eso.

EL JOVEN AHMED Dirección: Luc y Jean-Pierre Dardenne. Intérpretes: Idir Ben Addi, Myriem Akheddiou, Claire Bodson, Olivier Bonnaud, Victoria Bluck. Género: drama. Bélgica/Francia, 2019 Duración: 84 minutos

La historia de la radicalización de un adolescente musulmán atrapado por sus recién estrenadas convicciones yihadistas tiene todos los ingredientes para ser una nueva obra redonda, pero hay algo que no acaba de cuadrar en esta terrible historia. El protagonista, de madre belga y padre árabe, es un chico de aire robótico que, aleccionado por un imán de su ciudad, decide enrolarse en las filas del fanatismo hasta obsesionarse con matar a su profesora de árabe. Los Dardenne, tan impotentes como la madre del chico, su profesora o la adolescente que se encandila con él, parecen preguntarse algo para lo que en el fondo no tienen respuesta. Esa incapacidad para comprender el mecanismo que lleva a un chico a semejante estado de enajenación lastra una película que plantea un tema apasionante pero que se precipita en su resolución hasta quedarse a medias.