“No se trata de ser un bailarín perfecto, sino de divertirte y sentirte bien contigo mismo”

No solo de grandes propuestas narrativas, arriesgados videojuegos de temática y mecánicas innovadoras, o multijugadores masivos vive el jugador medio. Desde Ubisoft nos llegaba hace la friolera de diez años la saga Just Dance, el videojuego musical más vendido de la historia. Un digno sucesor de Guitar Hero o Rock Band, estos juegos de corte musical que rompieron la barrera de los jugadores promedio y arrastraron a toda la familia a los mundos del videojuego. Diez años no es moco de pavo para una saga, y menos para una que no se centra en el jugador hardcore, habiendo logrado un éxito abrumador. Para celebrar estos diez años Ubisoft lanza ahora Just Dance 2020, con un nuevo repertorio de canciones, y desde EL PAÍS aprovechamos para entrevistar a Damien Pousse, director creativo desde los inicios de la franquicia.

PREGUNTA. Para alguien que no conozca Just Dance, ¿cómo resumiría 10 años de la saga en unas pocas frases?

RESPUESTA. Durante los últimos diez años Just Dance siempre ha tratado sobre diversión, positividad e inclusión a través del baile. . En 10 años nos hemos convertido en la franquicia de juegos musicales número uno de todos los tiempos, y todavía estamos comprometidos a proporcionar una experiencia de baile más accesible, divertida y lo más alocada posible para la mayor audiencia que podamos atraer. Estamos muy orgullosos de celebrar nuestro décimo aniversario con Just Dance 2020 y queríamos crear una experiencia muy especial, tanto para nuestros seguidores de siempre como para los recién llegados.

"Si hoy día juegas al primer Just Dance la brecha en términos de jugabilidad y efectos visuales es realmente enorme"

P. ¿Qué es lo más excitante de lanzar Just Dance 2020?

R. ¡Le ponemos mucha pasión y cuidado en la creación de cada Just Dance y solo ver a nuestros jugadores pasarlo bien jugando tras el lanzamiento ya es muy gratificante! De hecho, tenemos una gran pantalla en el estudio de París que retransmite durante todo el día a los streamers de Just Dance 2020 más vistos en Twitch y nos encanta verlos bailar y reaccionar ante los diferentes universos que creamos. Este año también hemos trabajado con artistas súper emocionantes que contribuyeron en la creación del juego, como la súper estrella estadounidense Billie Eilish o el fenómeno francés, la artista Aya Nakamura. Fue genial oírles hablar sobre el juego el día de lanzamiento, compartir sus impresiones y momentos especiales con fans de Just Dance.

P. Has trabajado en Just Dance desde el principio, ¿cómo ha cambiado la saga con los años?

R. Si hoy día juegas al primer Just Dance la brecha en términos de jugabilidad y efectos visuales es realmente enorme. Hemos logrado traer personajes más modernos, nuevos diseños, estética y estilos de baile, manteniendo la esencia original, es decir, creando una experiencia muy accesible para que todos la disfruten, un hueco divertido pero hecho en serio... aunque sin tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos.

Damien Pousse. Ubisoft

P. ¿Cómo elegís las canciones? ¿Es difícil lograr las licencias para tanta música? ¿Hay alguna canción que te hiciera especial ilusión pero no hayáis podido tener?

R. Encontrar la lista de canciones perfecta para Just Dance es encontrar el equilibrio entre los éxitos del momento, los clásicos que todo el mundo conoce y ama y las sorpresas, ¡algunas cosas inesperadas o locas que solo se encuentran en nuestro juego! La clave es ofrecer una gran diversidad de estilos y experiencias. Todos los años tenemos la oportunidad de trabajar en Just Dance con los artistas más emocionantes de la escena pop internacional. Nos encantaría trabajar con más artistas para las próximas ediciones, y seguimos trabajando estrechamente con diferentes sellos musicales año tras año para que esto suceda. No puedo comentar más sobre este tema, pero esperamos que estéis emocionados por las nuevas canciones que lleguen a Just Dance y Just Dance Unlimited.

P. ¿Qué nos puede contar sobre las coreografías en Just Dance 2020? ¿Cómo es el proceso creativo?

R. Cada vez que elegimos una canción el equipo creativo piensa en un concepto único que unir con la música, el estilo, la coreografía que lo envuelve, el diseño de personajes, escenario y efectos visuales. Específicamente en las coreografías trabajamos con coreógrafos y bailarines que seleccionamos dependiendo de su estilo de baile y habilidad para dar cuerpo al personaje. Realizamos muchas pruebas para crear el perfecto equilibrio entre accesibilidad, estilo y diversión, y organizamos testeos de nivel para tener feedback de nuestros jugadores.

"Realizamos muchas pruebas para crear el perfecto equilibrio entre accesibilidad, estilo y diversión"

P. El gran logro de la saga ha sido llegar al público no jugador. ¿Cuánto ha tenido que ver en esto la consola Wii?

R. Wii ha estado con nosotros desde el principio de Just Dance y realmente empezaron la tendencia de los juegos de movimiento, que continúa ahora hasta Nintendo Switch.

P. ¿Qué opinas de los llamados “jugadores hardcore” que minimizan la importancia de este tipo de juegos?

R. El juego ha sido diseñado para proporcionar la experiencia de baile más accesible, divertida y alocada para todo tipo de audiencias. Solo diría que, en mi experiencia, los jugadores más hardcore que prueban el juego, al menos una vez con sus amigos, lo disfrutan realmente (incluso aunque no lo admitan).

P. ¿Estáis tú y tu equipo interesados en las ligas oficiales de competición de videojuegos?

R. Definitivamente mantenemos un ojo en el campo del juego competitivo y, en realidad, ya hemos experimentado mucho con Just Dance en la escena de los eSports. Hicimos realidad la primera copa mundial de Just Dance en 2014 y, desde entonces, hemos organizado cinco ediciones de este evento comunitario tan querido. Con respecto a la pasión e inversión de nuestros jugadores, hemos decidido tomarnos un descanso de la Just Dance World Cup el año pasado, en 2019, para pensar cómo debería comportarse el juego en un entorno competitivo. Mientras tanto, sin embargo, nuestros amigos en las comunidades locales de Just Dance aún lanzan eventos competitivos durante todo el año, manteniendo a la comunidad de Just Dance muy activa.

P. ¿Qué tipo de música te gusta más? ¿Cuál es tu canción favorita, y tu baile, en este juego?

R. Trabajar en Just Dance por diez años realmente ha ampliado la gama de música que me gusta. Puedo disfrutar tanto de la música pop, como de regggaeton, cancán francés... Me encanta Vodovorot por su rutina de baile, potente y loca, y por el hecho de que diseñamos la máquina de baile soviética perfecta.

"Definitivamente mantenemos un ojo en el campo del juego competitivo y hemos experimentado mucho con Just Dance en la escena de los eSports"

P. ¿Cuál es tu juego favorito de la saga hasta ahora?

R. Realmente no puedo elegir entre todos los juegos, pero creo que hemos pulido Just Dance 2020 más que nunca, en términos de lista de canciones, imágenes y jugabilidad. Tengo muchas ganas de ver cómo reaccionan nuestro jugadores y se divierten.

P. ¿Crees que Nintendo Switch va a ser tan importante como Wii en el futuro de la saga?

R. Creemos que Nintendo Switch tiene mucho que ofrecer a nuestros jugadores y es muy compatible con la experiencia de Just Dance y el ADN de la marca. Es una consola portátil accesible, ideal para familias, que coloca el control de movimiento en el corazón de la experiencia, por lo que definitivamente encaja a la perfección con nuestro juego y audiencia. Sin embargo, poder llegar a una amplia diversidad de jugadores independientemente de sus preferencias en hardware es una prioridad diaria para nosotros. Nuestros equipos están comprometidos a brindar la mejor experiencia posible, no solo en Nintendo Switch, sino en todas las plataformas en las que juega nuestra comunidad: Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4, Wii, pero también en Stadia, la nueva plataforma de juegos en la nube de Google. Nos aseguramos de que jugar a Just Dance sea lo más fácil posible en todas las plataformas, por ejemplo lanzando la aplicación de controlador de Just Dance para Android e iOS, que permite a los jugadores navegar en el juego por cualquiera de las consolas sin accesorios adicionales.

P. Para terminar, ¿cuál es tu videojuego favorito?

R. No tengo solo un videojuego favorito, así que tan solo diré que recientemente he terminado Borderlands 3 y realmente me ha encantado; que juego y completo cada episodio de la saga Assassin's Creed porque adoro su historia y los juegos de aventuras, y que la trilogía original de Sonic es lo que me hizo querer trabajar en el mundo del videojuego.