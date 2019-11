La biografía de una personalidad “radicalmente honesta”

"Este libro fue un empeño personal". El ensayista y escritor Jordi Gracia ha explicado, en un acto en el Instituto Cervantes, cómo fue la idea y gestación de Javier Pradera o el poder de la izquierda (Anagrama) la que, recién publicada, se ha convertido ya en la gran biografía sobre el gran intelectual de la Transición. Pradera, editor, escritor y miembro del equipo fundador de EL PAÍS, fallecido hace justamente ocho años, el 21 de noviembre de 2011, "fue una personalidad radicalmente honesta", subrayó el director del Cervantes, Luis García Montero, que dio la vez a Gracia, profesor de Literatura Española en la Universidad de Barcelona, para hablar de su biografiado, al que no conoció hasta 2002. "Es una biografía aproximadamente fiel a Pradera", a pesar de la dificultad de un hombre que fue "un árbol del que crecen múltiples círculos, en distintos ámbitos, el editorial, el político, el jurídico, el periodístico...".

Precisamente, "iba a ser un libro sobre el Pradera editor, con unas 150 páginas", dijo el autor, pero al final se ha convertido en un volumen de 666 páginas que abarca también a Pradera como figura crucial de la izquierda española durante medio siglo y a uno de los artífices de EL PAÍS. Javier Pradera y Gortázar (San Sebastián, 1934, Madrid, 2011), abogado de formación, militó en el Partido Comunista -del que luego fue disidente y salió en 1965- en los años de la dictadura y se perfiló desde su juventud como defensor de los valores de la democracia.

El periodista Joaquín Estefanía, adjunto a la dirección de EL PAÍS, alabó, en este acto de homenaje, que "Pradera se dio cuenta muy pronto de que las editoriales y los editoriales de los periódicos servían como laboratorio para fabricar antifranquistas". Además de esa labor de editorialista, Pradera fue responsable de la sección de Opinión de EL PAÍS desde 1976 hasta 1986. En esa década fue el autor, por ejemplo, del célebre editorial en las horas inciertas del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Por todo ello, Estefanía abundó en que aportó a este periódico "una consistencia intelectual que nadie tenía entonces en una redacción de jovenzuelos, desde su solvencia cultural y el poder de saber de un tipo larguirucho, que ha sido el ideólogo de EL PAÍS". "Los que hacemos hoy este periódico", continuó, "nos sentimos sus discípulos".

El editor Jorge Herralde, fundador del sello que ha publicado esta biografía, basada en documentos y conversaciones con los que conocieron al personaje, subrayó del libro de Gracia "los excelentes primeros capítulos, los que relatan el tránsito de Pradera del falangismo", por la familia en que nació, en la que su abuelo y su padre fueron asesinados al comienzo de la Guerra Civil por un grupo de milicianos de la República, "al comunismo".

Mientras que la escritora Marta Sanz, que no conoció a Pradera, glosó al autor de este volumen "por su erudición y por un estilo que permite visualizar al biografiado". Esta obra es también "un relato sobre cómo se ensancha y llena de nombres el escenario de la democracia española".

Tantos halagos sobre su obra llevó a Gracia a bromear sobre qué opinaría Pradera si pudiera leer esta biografía: "Quizás me tiraría el libro a la cabeza y probablemente me diría: 'No te has enterado de nada, Jordi".