Rosalía y Kanye West, mejores discos de la década según ‘Rockdelux’

El Mal Querer (2018), de Rosalía, en el apartado de discos nacionales, y My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010), de Kanye West, en el de internacionales, son los dos mejores álbumes de los últimos diez años, según la revista musical Rockdelux, que celebra este noviembre su 35º aniversario. La publicación ha decidido festejarlo con un número especial en el que hace un repaso a lo mejor en discos, canciones, conciertos, películas, series de televisión, libros y cómics entre 2010 y 2019. Para ello, ha contado con los votos de 50 críticos habituales de la veterana revista.

Rockdelux nació en noviembre de 1984 y desde entonces ha lanzado 388 números —normalmente con una cadencia de 11 al año, ya que no sale a la venta en agosto—. Santi Carrillo, director de la revista desde 1987, explica que los objetivos desde el primer día apenas han cambiado: “Intentar ofrecer una guía selectiva de lo que nosotros consideramos lo mejor”. Aunque eso sí, cree que la manera de hacerlo sí ha cambiado: “Antiguamente, nosotros teníamos una información de la que el lector no disponía. Con Internet y las nuevas tecnologías el acceso se ha universalizado”, explica, “y ahora hacemos una labor más de prescripción y de selección para que el lector esté informado, y además haciendo un proceso de reflexión para explicar por qué elegimos esos productos culturales y no otros”. No hay que olvidar que Rockdelux no solo es una revista sobre música, sino que desde el principio ofrece información sobre otras artes, como libros, cómics, películas o series de televisión.

Carrillo añade que en estos tiempos en los que las redes sociales y las nuevas tecnologías imprimen una celeridad a la información que no permite al aficionado formar criterios, ellos intentan “poner un poco de pausa”, para que el amante de la música y de otros productos tenga una información contrastada a la hora de elegir. “Ahora es más difícil hacerlo porque, paradójicamente, cuando la industria discográfica ya no tiene tanto poder, existe más música accesible que nunca y se escucha quizá más música que nunca”, cuenta, “por lo que es más difícil filtrarla”.

Otra de las características de la publicación es que desde sus primeros números intentó “abrir el foco y no centrarse en el pop y el rock”, en palabra de su director. Por eso, Rockdelux ha sido testigo del nacimiento de muchos nuevos estilos musicales y de “cómo en los últimos años la música negra es la que ha conseguido más éxitos, desde el hip hop y el rap hasta el R&B”. “Aunque ahora las influencias se mezclan cada vez más”, añade, “y es más difícil ver dónde empieza un estilo y dónde otro”.

La publicación cuenta con veteranos expertos en todos los géneros. Sin embargo, el director de la revista desmiente que Rockdelux sea una revista de culto que solo aborde música minoritaria, dando la espalda al mainstream: “Apostamos por la música más innovadora y transgresora pero no rechazamos la música comercial siempre que tenga un interés artístico”. Y pone como ejemplo que en los primeros puestos de este número especial del 35º aniversario (con un precio de venta de 10 euros) salgan en los primeros puestos artistas como Kanye West, Rosalia y Kendrick Lamar, que han hecho coincidir a expertos y profanos.

La estrella absoluta en el apartado nacional ha sido Rosalía. “Es una paradoja todo lo que ha conseguido en apenas año y medio, desde que lanzó El mal querer. Tiene mucho valor”, afirma Carrillo. Una artista que en su opinión ya demostró lo que valía con su primer disco, Los Ángeles, y que está muy preparada para encajar en estos tiempos. “El mal querer supone una amalgama fastuosa de estilos, desde el flamenco y el trap hasta el R&B o la música electrónica, pero es además un disco conceptual. Es casi un milagro lo que ha conseguido".

En las primeras posiciones de discos nacionales también destacan los discos de Maria Arnal i Marcel Bagés, El Guincho, Lisabö o el incombustible Sisa, en una lista de 50 discos en la que no faltan referencias de todo tipo de géneros musicales, como Los Planetas, El Niño de Elche (también la formación constituida por estos dos últimos: Fuerza Nueva), Nacho Vegas, Kiko Veneno o La Casa Azul.

En cuanto a Kanye West, Carrillo cree se ha visto superado en los últimos años por Kendrick Lamar, pero reconoce que My Beautiful Dark Twisted Fantasy marcó un hito en la música. "Es muy comercial pero es a la vez un catálogo de todos los ritmos y de la historia de la música negra, pero con un sentido contemporáneo", asegura Carrillo, que destaca sus letras oscuras y su carácter trágico. Y añade: "En este disco se desnuda, mostrando sus inseguridades, sus dudas, al mismo tiempo que es un egocéntrico de categoría". Aparte de Kanye West y Kendrick Lamar, en la lista de los 100 mejores discos internacionales destacan en las primeras posiciones PJ Harvey, David Bowie, Nick Cave y Low.

En cuanto a las canciones, triunfan Drunk In Love (2013), de Beyoncé (feat. Jay-Z), Work, de Rihanna (feat. Drake), y King Kunta, de Kendrick Lamar. Y en conciertos, los primeros puestos los ocupan PJ Harvey, en el festival Primavera Sound de 2016, David Byrne, en el Cruïlla de 2018, y Swans, en el Primavera Club de 2012.

En el apartado de libros, el ganador es Marlon James, con Breve historia de siete asesinatos (2014), por delante de Lucia Berlin, con Manual para mujeres de la limpieza (2015), y Michel Houellebecq, con El mapa del territorio (2010). También quedan en los primeros lugares Alice Munro, Emmanuel Carrère, Chimamanda Ngozi Adichie, James Salter y Paul Auster. También hay una lista con los mejores libros de música, donde triunfa Retromanía. La adicción del pop a su propio pasado (2011), de Simon Reynolds.

En cómics, el mejor de la década es el cofre de Chris Ware Fabricar historias (2012), por delante de Lo que más me gusta son los monstruos (2017), de Emil Ferris, y Arsène Schrauwen (2012-2014), de Olivier Schrauwen.

En películas, la triunfadora es El hilo invisible (2017), de Paul Thomas Anderson, por delante de La red social (2010), de David Fincher, y Carol (2015), de Todd Haynes. Por último, en series de televisión, la ganadora es la miniserie Twin Peaks (2017), de David Lynch y Mark Frost, por delante de Black Mirror (desde 2011) y Mad Men (de 2007 a 2015).